Mesut Özil Cami'ye Gidiyor

İngiliz The Times Gazetesi, Arsenal'de oynayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in sahada dua ettiğini ön plana çıkardı ve bunu insanlara Müslüman olduğunu ya da inançlı biri olduğunu göstermek için değil kendisi için yaptığını ayrıca düzenli olarak camiye gittiğini yazdı.



İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Times, Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in geniş bir röportajını yayınladı. Gazete, Özil'in dini inancından, aile değerlerine, Londra'daki yaşantısından Arsenal'e gelişine kadar birçok konuyu gündeme getirdi.



"LONDRA'DA HERKES GİBİ BİR HAYAT YAŞIYORUM"

Özil'in Londra'da gördüğü ilgiden memnun olduğunu ifade eden gazete, futbolcunun başkentte herkes gibi normal bir hayat yaşadığını; arkadaşlarıyla sinemaya, tiyatroya, restoranlara gitmekten büyük zevk aldığını dile getirdi. Özil'in kendinden imza isteyenlere severek imza verdiğini buna alışık olduğunu ve hayatının bir parçası olarak kabul ettiğini aktardı.



Özil'in 2013'te Real Madrid'den Arsenal'a geçmesiyle ilgili yorumlarına da yer veren gazete, Özil'in Arsenal ile anlaşmasının en büyük sebebinin Arsene Wenger olduğunu söylediğini ifade ederek, Özil'in şu yorumlarına yer verdi: "Wenger, çok deneyimli ve harika bir spor adamı. Böyle bir teknik direktörümüz olduğu için çok şanslı ve mutluyuz. Arsenal'i Wenger'den daha fazlasını öğrenmek ve kendimi daha fazla geliştirmek için geldim."



"AİLEM BANA ÖZEL OLMADIĞIMI SÖYLEDİ"

Times Gazetesi'ne verdiği röportajda aile ilişkilerinden de bahseden Özdil, ailesinin kendisini değerlerle, doğru ilkelerle yetiştirdiğini bu sebeple hep ölçülü olduğunu kendini kaybetmediğini ifade etti. Anne ve babasının kendine hep aklı başında olmasını tembih ettiğini bir futbol becerisine sahip olabileceğini ama bunun onu diğer kardeşleri ve diğer insanlardan daha iyi yapmayacağını daha farklı kılmayacağını söylediklerini aktardı. Gazete Özil'in; "Ailem bana doğru ilkeler verdi, bu sebeple kendimi hiç kaybetmedim. Daima aklı başında olmamı tembihlediler ve özel olmadığımı söylediler bana bir futbol yıldızı olma becerisine sahip olabileceğimi ama bunun beni erkek kardeşinden, kız kardeşlerinden daha iyi yapmayacağını, daima birbirinize saygı gösterip bir arada olmamız gerektiğini söylediler" sözlerini yayımladı.



Gazete, Özil'in dinine bağlı olduğunu ve sahada dua ettiğini ayrıca Londra'da ibadet için camiye de gittiğini belirterek, Özil'in bunu Müslüman olduğunu ya da inançlı bir olduğunu göstermek için değil kendisi için yaptığını ifade ederek Özil'in "Bunu kendim için yapıyorum. benim inancımla ilgili. Tüm takım arkadaşlarım bana saygı gösteriyor. İnancıma, dinime saygı duyuyorlar. Ben de onların dinlerine saygı gösteriyorum" sözlerine yer verdi.