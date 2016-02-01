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Messi'den küçük Ahmadi'ye sürpriz davet!

Poşetten yaptığı Lionel Messi forması ile sosyal medya da gündem olan ve çok konuşulan Afganistanlı Ahmadi Barcelonalı yıldız tarafından maça davet edildi

Messi'den küçük Ahmadi'ye sürpriz davet!

 Afganistan Futbol Federasyonu'ndan bir kaynak, Messi hayranı Afganistanlı Murtaza adlı çocuğun, ünlü futbolcuyla buluşmak üzere Barcelona kulübü tarafından davet edildiğini bildirdi.

45 GÜNCE ÇEKİLMİŞTİ

Poşetten Messi forması yapan ve sosyal medyada gündem haline gelen çocuğun, farklı iddiaların ardından en son Afganistanlı olduğu ortaya çıkmıştı. Çocuğun ağabeyi Haman, fotoğrafın 45 gün önce Afganistan'ın Coğori bölgesinde çekildiğini söylemişti.

"MESSI HAYRANI"

Kardeşinin henüz 5 yaşında olduğunu söyleyen Haman, "Kardeşim futbolu çok seviyor ve koyu bir Messi hayranı. Ona forma alamayınca böyle birşey yaptık ve aynı renkteki poşete Messi yazıp ona giydirdik. Çok mutlu oldu" demişti.
"MESSI GİBİ OLMAK İSTİYORUM"

Messi Hayranı Murtaza ise, "Eğitimimi tamamlamam için bana yardımcı olsun, futbolcu olmak istiyorum. Messi gibi olmak istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

Daha önce bazı medya organlarında yer alan haberlerde, Messi hayranı küçük çocuğun Duhok'ta yaşayan Humer Ali olduğu iddia edilmişti.
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Lionel MessiAhmadi
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