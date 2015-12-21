Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Messi'ye Büyük Şok!!

2015 FİFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan Barcelona ülkesine dönüşte adeta bir şok yaşadı.

Messi'ye Büyük Şok!!

 Hürriyet'te yer alan habere göre; River Plate ile oynanan final maçında Arjantinli taraftarların ıslıklarla protesto ettiği Lionel Messi, havaalanında da saldırıya uğradı. 90 dakika boyunca top ayağına her geldiğinde tribünlerden tepki alan Barcelona'nın yıldızı, pasaport kontrolü sırasında bazı taraftarların hakaretine uğradı.

Dünyaca ünlü oyuncuya tüküren bir taraftar, gerginliği daha da arttırdı. Messi’nin bu taraftara yumruk attığı iddia edilirken, araya giren teknik direktör Luis Enrique ve Luis Suarez, olayların büyümesine izin vermedi.

Güvenlik güçlerine de tedbirsizlikleri nedeniyle kızan futbolcular, duydukları memnuniyetsizliği de ilgililere iletti.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
BarcelonaLionel MessiRiver Plate
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.