Messi'ye Büyük Şok!!

Hürriyet'te yer alan habere göre; River Plate ile oynanan final maçında Arjantinli taraftarların ıslıklarla protesto ettiği Lionel Messi, havaalanında da saldırıya uğradı. 90 dakika boyunca top ayağına her geldiğinde tribünlerden tepki alan Barcelona'nın yıldızı, pasaport kontrolü sırasında bazı taraftarların hakaretine uğradı.



Dünyaca ünlü oyuncuya tüküren bir taraftar, gerginliği daha da arttırdı. Messi’nin bu taraftara yumruk attığı iddia edilirken, araya giren teknik direktör Luis Enrique ve Luis Suarez, olayların büyümesine izin vermedi.

Güvenlik güçlerine de tedbirsizlikleri nedeniyle kızan futbolcular, duydukları memnuniyetsizliği de ilgililere iletti.