Messi'ye Büyük Şok!!

Hürriyet'te yer alan habere göre; River Plate ile oynanan final maçında Arjantinli taraftarların ıslıklarla protesto ettiği Lionel Messi, havaalanında da saldırıya uğradı. 90 dakika boyunca top ayağına her geldiğinde tribünlerden tepki alan Barcelona'nın yıldızı, pasaport kontrolü sırasında bazı taraftarların hakaretine uğradı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; River Plate ile oynanan final maçında Arjantinli taraftarların ıslıklarla protesto ettiği Lionel Messi, havaalanında da saldırıya uğradı. 90 dakika boyunca top ayağına her geldiğinde tribünlerden tepki alan Barcelona'nın yıldızı, pasaport kontrolü sırasında bazı taraftarların hakaretine uğradı.