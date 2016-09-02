Messi, Muslera'yı üzdü!

2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, Uruguay'ı Lionel Messi'nin golüyle 1-0 devirdi.





Copa America Centenario finalinde Şili'ye penaltı atışları sonucunda kaybeden ve Arjantin formasıyla çıktığı dört turnuva finalinden de yenilgiyle ayrılan Messi, şok bir kararla milli takımdan emekli olduğunu açıklamış fakat takımın yeni teknik direktörü Edgardo Bauza süper yıldızını ikna etmeyi başarmıştı.



Karşılaşmanın 43. dakikasında ceza sahası dışından çektiği şutla takımını 1-0 öne geçiren Leo Messi, baldırındaki kas problemine rağmen 90 dakika boyunca sahada kaldı.



Paulo Dybala ilk yarının son saniyelerinde ikinci sarı kartını görüp oyundan atılınca Arjantin ikinci yarının tamamını 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Böylelikle Dybala da, tıpkı Messi gibi, Arjantin formasıyla ilk maçında kırmızı kart görmüş oldu.



Luis Suarez ve arkadaşları bir kişi fazla oynamanın getirdiği avantajla ikinci yarıyı domine etseler de skora tutunmayı başaran Arjantin maçı 1-0 kazandı ve grupta 7 maç sonunda 14 puanla zirveyi ele geçirdi. Uruguay ise 13 puanla ikinci sırada kaldı.