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Messi, Maradona ve Arda Turan Antalya’da Buluşuyor!

Antalyaspor’un sevilen yıldızı Eto’nun adına faaliyetlerde bulunan vakfın 10.Yıl dönümü nedeni ile dünya yıldızları Antalya’ya geliyor.

Messi, Maradona ve Arda Turan Antalya’da Buluşuyor!
Antalyaspor'un Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o'nun adını taşıyan vakfın 10'uncu yıl kutlaması kapsamında MessiNeymarSuarezMaradonaHazardIniestaDemba BaDrogba ve Arda Turan'dan oluşacak dünya karması ile Türkiye karması, 16 Temmuz'da Antalya Arena'da maç yapacak.



Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, adını taşıyan vakfın kuruluşunun 10'uncu yılını Antalya'da yapacağı etkinlikle kutlayacak.



Antalyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"Samuel Eto'o Özel Vakfı'nın 10'uncu yılı kutlaması Antalya'da yapılacak. Kutlama, Dünya futbol karması ve Türkiye karmasından oluşacak takımların 16 Temmuz 2016 tarihinde Antalya Arena Stadyumu'nda yapacağı maç ile yapılacak."



"Messi, Neymar, Suarez, Maradona, Hazard, Iniesta, Demba Ba, Drogba ve Arda Turan'dan oluşacak dünya karmasının yer alacağı organizasyonun tanıtımı Antalyaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Gültekin Gencer ve futbolcumuz Samuel Eto'o tarafından 14 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da Çırağan Sarayı Saray Toplantı Salonu'nda basın toplantısı ile yapılacaktır."

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