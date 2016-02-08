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Messi'den Kötü Haber Geldi

Barcelona Kulübü, bugün takımla antrenmana çıkmayan Lionel Messi'nin böbreklerindeki sorunun tekrarladığını açıkladı.

Messi'den Kötü Haber Geldi
Barcelona Kulübü, bugün takımla antrenmana çıkmayan Lionel Messi'nin böbreklerindeki sorunun tekrarladığını açıkladı.
Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz aralık ayında yaşadığı böbrek rahatsızlığı nükseden Arjantinli futbolcunun bir dizi analizden geçirileceği ve çarşamba günü takıma dahil olacağı bildirildi.

Lionel Messi, aralık ayında yaşadığı böbrek taşı ağrısından dolayı Dünya Kulüpler Kupası'ndaki Guangzhou Evergrande maçında forma giyememişti.

Öte yandan İspanyol basını, böbrek taşı sorunundan dolayı yarın Messi'ye endoskopik cerrahi müdahale yapılabileceğini iddia etti. Messi'nin 10 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Valencia ile oynanacak Kral Kupası yarı final rövanş maçında forma giymeyeceği belirtilirken, 14 Şubat Pazar günü La Liga'daki Celta maçında da görev alma olasılığının düşük olduğu kaydedildi.
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