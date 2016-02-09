Messi'den gelen şok haberler Barcelona tedirgin!

Barcelona Kulübü, yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin böbreklerindeki sorunun tekrarlandığını açıklandı.



BÖBREKLERİNDEKİ RAHATSIZLIK NÜKSETTİ

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada yıldız oyuncu Lionel Messi'nin böbreklerindeki rahatsızlığın nüksettiği açıklandı. Messi'nin aralık ayında yaşadığı böbrek rahatsızlığının tekrarlandığı ve oyuncunun bir dizi analizden geçtikten sonra çarşamba günü takıma dahil olacağı belirtildi.

DÜNYA KULÜPLER KUPASI MAÇINDA OYNAMAMIŞTI

Lionel Messi, aralık ayında yaşadığı böbrek taşı ağrısından dolayı Dünya Kulüpler Kupası'ndaki Guangzhou Evergrande maçında forma giyememişti.

KRAL KUPASI'NDA YOK

Öte yandan İspanyol basını, böbrek taşı sorunundan dolayı yarın Messi'ye endoskopik cerrahi müdahale yapılabileceğini iddia etti. Messi'nin 10 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Valencia ile oynanacak Kral Kupası yarı final rövanş maçında forma giymeyeceği belirtilirken, 14 Şubat Pazar günü La Liga'daki Celta maçında da görev alma olasılığının düşük olduğu kaydedildi.