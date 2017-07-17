Mert Çetin kimdir? İşte Sneijder'in teşekkür ettiği tek yönetici





Sarı Kırmızılı takımda forma giyen yabancı futbolcuların Türkiye'de geçirdikleri süredeki en büyük yardımcısı şüphesiz ki o... Adı Mert Çetin! Uzun yıllar Galatasaray'da tercumanlık yapan Mert Çetin, Şuanda A takım idari menejeri görevini yürütüyor. Mert Çetin kimdir? Galatasaray'da top koşturan yabancı futbolcuların en yakın dostu Mert Çetin, Sneijder 'in veda ederken tek teşekkür ettiği adam kimdir?Sarı Kırmızılı takımda forma giyen yabancı futbolcuların Türkiye'de geçirdikleri süredeki en büyük yardımcısı şüphesiz ki o... Adı Mert Çetin! Uzun yıllar Galatasaray'da tercumanlık yapan Mert Çetin, Şuanda A takım idari menejeri görevini yürütüyor.

Galatasaray'da bir dönem tercümanlık yapan Çetin, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun Kayserispor maçında soyunma odasına yaptığı ziyaret esnasında ise Portekizli çalıştırıcıyla da tanışma fırsatına erişmişti.



5 yabancı dil biliyor



Çetin'i Jose Mourinho'ya "Mert Mourinho" diye tanıtan Hamit Altıntop, onun kendileri için vazgeçilmez olduğunu söylerken henüz 29 yaşında olmasına rağmen Portekizce, İspanyolca, İtalyanca, İngilizce ve Fransızca gibi dilleri ana dili gibi konuşabilmesinin de büyük bir avantaj olduğunu belirtmişti..

Jose Mourinho'nun da profesyonel kariyerine tercümanlık yaparak başlamış olması ve Mert Çetin'le olan bu benzerliği İspanyol spor gazetesi AS'ın da dikkatini çekti. Gazete, internet sitesinde yayınladığı haberde "Galatasaray da Mourinho'yla kazanabilir" başlığını ve Mert Çetin'in Jose Mourinho'yla beraber çektirdiği fotoğrafı kullanmıştı.