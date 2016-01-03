Mersin İdmanyurdu'nda beklenmeyen ayrılık gerçekleşti

Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkan Yardımcısı Senan İdin, "Bülent Korkmaz ile yollarımızı ayırmak istediğimizi kendisine ilettik" dedi.

İdin, yaptığı açıklamada, yapılan yönetim kurulu toplantısında teknik direktör Korkmaz ile yola devam etmeme kararı aldıklarını ifade etti.

Kararı Korkmaz'a da bildirdiklerini aktaran İdin, "Bülent Korkmaz ile yollarımızı ayırmak istediğimizi kendisine ilettik. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmak istiyoruz. Yarın kendisiyle görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Senan İdin, Korkmaz ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör için çalışma yapacaklarını kaydetti.

İdin, futbolculardan Servet Çetin, Sinan Kaloğlu, Efe Halil Özarslan ve Oktay Delibalta'dan kendilerine kulüp bulmalarını istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak : AA