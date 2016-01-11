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Mersin İdmanyurdu takının başına Alpay Özalan'ı getiriyor

Mersin İdmanyurdu ilk yarıda istenilen seviyeye ulaşamayınca 17. sıraya kadar geriledi ikinci yarıda çıkış arayan Mersin kulübü takımın başına Alpay Özalan ismini getirmeye hazırlanıyor

Mersin İdmanyurdu takının başına Alpay Özalan'ı getiriyor

 Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen efsane milli futbolcu Alpay Özalan, Süper Lig'in dibine demir atan Mersin İdman Yurdu'nun yeni teknik direktörü olmak üzere.

RESMİ AÇIKLAMA EN KISA ZAMANDA

Teknik direktör Bülent Korkmaz'la yolların ayrılmasından sonra takımın başına Hakan Kutlu'yu getiren Mersin yönetimi, yeni hocayı da sadece 1 gün sonra göndermişti. İlk yarıda topladığı 10 puanla son sıralara demir adan Akdeniz ekibi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen eski Milli futbolcu Alpay Özalan ile görüşüyor. Taraflar arasında yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, resmi açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor.

HOCALIK YAPMA KARARI ALMIŞTI

Beşiktaş, F.Bahçe ve A Milli Takım'da forma giyen, son olarak TFF'de danışman olarak görev yapan Alpay Özalan, teknik direktörlük yapma kararı almıştı. PTT 1. Lig'den gelen teklifleri değerlendiren ve uygun bir proje olması halinde kabul edeceğini söyleyen Özalan, "Başarılı olacağıma inanıyorum." demişti.

YARDIMCI HOCASI BELLİ

42 yaşındaki eski milli futbolcu, "Süper Lig'de görev alırsam yakın arkadaşım olan Alman futbolunun unutulmaz ismi Thomas Haessler de ekibimde olacak" ifadelerini kullanmıştı.
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