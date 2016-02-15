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Mersin İdmanyurdu krizden kurtulmak için her yolu deniyor!

Mersin İdmanyurdu'nа kаtkı sаğlаmаk için üyе оlаnlаrın 5 bin lirа bağış yаpаcаğı 1925 Mersin İdmanyurdu Spоr ve Dаyаnışmа Dеrnеği kuruldu

Mersin İdmanyurdu krizden kurtulmak için her yolu deniyor!

 Mersin İdmanyurdu Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Tekli, yazılı açıklamasında, kulübe mali kaynak yaratmak için 1925 Mersin İdmanyurdu Spor ve Dayanışma Derneği'nin kurulduğunu bildirdi.

Kulübün kuruluş yılı olan 1925'ten esinlenilerek açılan derneğe 5'er bin lira bağış yapan bin 925 kişinin üye olabileceğini kaydeden Tekli, "Amacımız Mersin’de yaşayan bin 925 Mersin İdmanyurdu sevdalısı bularak hem takımımıza ciddi bir gelir sağlamak, hem de önümüzdeki yıllarda takımımıza kalıcı gelir elde edilebilecek projeler geliştirmek. Mersin İdmanyurdu büyük bir camia ve bu camianın hak ettiği yerde, yani Süper Lig’de olması en büyük arzumuz" ifadesini kullandı.

Tekli, derneğin kuruluşunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Hüseyin Çalışkan'ın yanı sıra, çeşitli meslek örgütlerinin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de yer aldığını kaydetti.

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Mersin İdmanyurdu
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