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Mersin İdmanyurdu - Kasımpaşa Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Mersin İdmanyurdu sahasında zorlu rakibi Kasımpaşa ile karşılaşıyor ev sahibi takım kötü günler geçiriyor ve bu maçı kazanmak istiyor, Kasımpaşa ise 3 puanı alıp üst sıralardaki yerini sağlamlaştırma peşinde gibi detaylara haberimizden ulaşabileceksiniz

Mersin İdmanyurdu - Kasımpaşa Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?
Mersin İdmanyurdu sahasında zorlu rakibi Kasımpaşa ile karşılaşıyor ev sahibi takım kötü günler geçiriyor ve bu maçı kazanmak istiyor, Kasımpaşa ise 3 puanı alıp üst sıralardaki yerini sağlamlaştırma peşinde gibi detaylara haberimizden ulaşabileceksiniz

Ligde zor günler yaşayan Mersin İdmanyurdu, Türkiye Kupası D Grubu 1'inci maçında Aydınspor 1923'e deplasmanda 4-0 mağlup olmanın şokunu yaşarken rotayı cumartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçına çevirdi.  Mersin İdmanyurdu teknik direktörü Bülent Korkmaz, " Aydınspor 1923'ü tebrik ediyorum, hakkettiği bir galibiyet aldı. Benim için üzücü taraf, faklı bir mağlubiyet almak oldu. Rakibiniz kadar mücadele etmezseniz bu sonuç kaçınılmaz olur." dedi. Kupa maçını unutarak ligde oynayacakları Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını Macit Özcan Spor Kompkleksi'nde sürdürdüklerini belirten Korkmaz, "İlk yarıda kalan iki maçımızı kazanmak istiyoruz. Alt sıralardan kurtulmak için bu mücadeleyi yapacağız. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Kasımpaşa maçında Serkan Balcı ile Padriel'in cezalı olması ve Kahlili ise sakat olması bizleri son derece üzüyor. Ancak, elimizdeki oyuncularımızla yola devam ederek kazanmak istiyoruz." diye konuştu.   - Mersin
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Anahtar Kelimeler:
Mersin İdmanyurduKasımpaşa
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