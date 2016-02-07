Mersin İdmanyurdu Galatasaray'a Bileniyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nun basın sözcüsü Murat Altındere, Kayserispor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını, önümüzdeki hafta karşılaşacakları Galatasaray'dan da 3 puan alıp çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti.



Altındere, yazılı açıklamasında, lige verilen arada Antalya'da yaptıkların kampın takımı olumlu etkilediğini, bu hafta Kayserispor deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetin de bunun göstergesi olduğunu belirtti.

Küme düşme potasında yer alan bir takım için alınan galibiyetin önemli olduğunu vurgulayan Altındere, "Çok önemli bir 3 puan aldık. Teknik heyete de galibiyetten dolayı teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Altındere, ligde gelecek hafta Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ligde herkes herkesi yenebilir. Biz haftaya taraftarımızında desteğiyle Galatasaray'ı da yenip çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Lig uzun maraton. Bu maratonun kazananı da Mersin İdmanyurdu olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ama Kayseri'de gördük ki biz zorluğu hep beraber aşacak güçteyiz. Oraya kadar gelip bizlere destek veren cefakar taraftarlarımızı da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Biz yönetim olarak herkese kucak açtık. Artık bütünleşme ve takıma sahip çıkma zamanı."

Spor Toto Süper Lig'de bir maç eksiği bulunan Mersin İdmanyurdu, 19 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 14 puan topladı.