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Mersin İdmanyurdu büyük şok yaşıyor

Mersin İdmanyurdu'nda büyük şok yaşanıyor futbolcular paralarını alamadıkları gerekçesi ile Bursaspor maçına çıkmama kararı aldı

Mersin İdmanyurdu büyük şok yaşıyor
 Mersin İdmanyurdu'nda büyük şok yaşanıyor futbolcular paralarını alamadıkları gerekçesi ile Bursaspor maçına çıkmama kararı aldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor ile Mersin İdmanyurdu arasında oynanacak maç öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.



Mersin İdmanyurdu'nda futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz ile görüşerek Bursaspor maçına çıkmak istemediklerini iletti. 



Alacaklarının ödenmediğini gerekçe gösteren futbolcuların maça gitmeyeceği ifade edildi.
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Mersin İdmanyurduBursaspor
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