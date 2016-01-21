Mersin İdmanyurdu - Akhisar Belediyespor Maçını Canlı İzle - Ne Zaman? - Saat Kaçta? Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Mersin İdman Yurdu ile Akhisar Belediyespor Spor Toto Süper Lig 19. Hafta maçında Mersin Stadyumunda karşılaşacak. Mersin İdman Yurdu ve Akhisar Belediyespor arasındaki müsabaka Lig TV ekranında naklen izle'nebilecek ve maç yayını TRT Radyo 1'den canlı dinle'nebilecek. Mersin İdman Yurdu Akhisar Belediyespor Maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve Mersin İdman Yurdu Akhisar Belediyespor Maçı Hangi kanalda Canlı İzlenecek?



Mersin İdman Yurdu, Spor Toto Süper Lig 19. Hafta karşılaşmasında evinde Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.



Mersin İdman Yurdu Akhisar Belediyespor Maçı ne zaman saat kaçta?



Mersin İdman Yurdu ve Akhisar Belediyespor arasında oynanacak 19. Hafta müsabakası 23 Ocak 2016 Cumartesi günü Mersin Stadında oynanacak. tr.ib3.biz Karşılaşma Saat 16.00 da başlayacak ve Mersin İdman Yurdu Akhisar Belediyespor Maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek.



Mersin İdman Yurdu Akhisar Belediyespor Maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?



Mеrsin İdmаn Yurdu Akhisаr Bеlеdiyеspor Süper Lig 19. Hafta karşılaşması 23 Ocak 2016 Cumartesi günü saat: 16.00 dan itibaren Lig TV ekranından şifreli yayınla canlı izlenebilecek ve ayrıca Mersin İdman Yurdu Akhisar Belediyespor Maçının canlı yayını anlatım olarak TRT Radyo 1'den şifresiz canlı dinlenebilecek.



Mersin İdman Yurdu Akhisar Belediyespor Maç özeti nasıl izlenir?



Mersin İdman Yurdu Akhisar Belediyespor Süper Lig 19. Hafta Karşılaşmansının özetini ise maç bittikten kısa bir süre sonra Ligtv'nin İnternet sitesinden izleyebilirsiniz.