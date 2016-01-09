Mersin İdman Yurdu takımın başına Hasan Şaş'ı istiyor

Süper Lig'in dibine demir atan ve küme düşme hattından bir an önce kurtulmak isteyen Mersin İdman Yurdu, bu sezon sıkıntılarla boğuşuyor.





YAPRAK DÖKÜMÜ YAŞANDI

Sezona Mesut Bakkal ile başladılar. Ardından Bülent Kormaz göreve getirildi. Sadece iki ay çalışabildi. Son olarakta Hakan Kutlu 1 günlük teknik direktör olarak Akdeniz ekibinde görev aldı. Mersin İdman Yurdu yönetiminde ise yaprak dökümü yaşandı. Yöneticiler bir bir istifa etti. 11 Ocak'ta ise başkanlık seçimi yapılacak. Mersin'in ileri gelenlerinden Engin Şahin 'e şehirde büyük bir ilgi var.





BAŞKAN ADAYI ENGİN ŞAHİN

Engin Şahin göreve gelmekte kararsızdı ancak Mersin şehrinin baskısına dayanamadı. Şahin'in 11 Ocak'ta yapılacak seçimlere tek aday olarak girerek Mersin İdman Yurdu'nun yeni başkanı olması bekleniyor.

HASAN ŞAŞ'A TEKLİF GÖTÜRDÜ

İşadamı Engin Şahin takımın başına ise Hasan Şaş'ı getirmeyi planlıyor. Şahin, Hasan Şaş ile ilk görüşmesini yaptı. Teklifi sundu. Hasan Şaş Şahin'den süre istedi. 11 Ocak'ta yapılacak seçimlerin ardından ikili bir kez daha görüşecek. Akdeniz ekibinde transfer çalışmaları ise derinden sürüyor.Daha önce Mersin İdman Yurdu'nda yöneticilik yapan Engin Şahin Orta Doğu Hastaneleri yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.