Mersin İdman Yurdunda hafta sonu krizin ardından Bülent Korkmaz ile yollar ayrılmıştı, yerine getirilen isim ise Hakan Kutlu oldu
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Mersin İdman Yurdu'nun yeni hocası Hakan Kutlu oldu
Mersin İdman Yurdunda hafta sonu krizin ardından Bülent Korkmaz ile yollar ayrılmıştı, yerine getirilen isim ise Hakan Kutlu oldu
05 Ocak 2016 Salı 10:43
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Hakan Kutlu
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.