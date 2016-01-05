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Mersin İdman Yurdu'nun yeni hocası Hakan Kutlu oldu

Mersin İdman Yurdunda hafta sonu krizin ardından Bülent Korkmaz ile yollar ayrılmıştı, yerine getirilen isim ise Hakan Kutlu oldu

Mersin İdman Yurdu'nun yeni hocası Hakan Kutlu oldu

Mersin İdman Yurdunda hafta sonu krizin ardından Bülent Korkmaz ile yollar ayrılmıştı, yerine getirilen isim ise Hakan Kutlu oldu

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Hakan Kutlu
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