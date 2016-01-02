Menajeri açıkladı Serdar Aziz Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un başarılı defans oyuncusu Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya gelme nedenlerinin transfer görüşmesi olmadığını söyledi.

Canatar, yaptığı açıklamada Serdar Aziz'in transferi için Avrupa Futbol Şampiyonası sonuna kadar hiçbir kulüple görüşmeyeceklerini vurgulayarak, "Şenol Güneş ile bir araya gelme nedenimiz kesinlikle transfer görüşmesi değildir" dedi.

Beşiktaş ve teknik direktörü Şenol Güneş ile başarılı futbolcunun transferine dair bir araya gelmediklerine dikkati çeken Canatar, "Bu tür haberler kesinlikle spekülasyondur, yalandır, asılsızdır. Futbolcumuz tamamen sezonun 2. yarısına konsantre oldu ve takımının başarısı için elinden geleni yapacak. Serdar Aziz'in transferinin görüşüleceği ve görüşmenin sonucunu açıklayacak tek resmi adres Bursaspor'dur" diye konuştu.