Memphis Depay Robin Van Persie kavgasında olay göndermeler ortaya çıktı

Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie ile Manchester Unitedlı Memphis Depay arasındaki kavganın hem nedeni hem de sonrasında yaşananlar gün yüzüne çıktı. EURO 2016 elemelerinde Portakallar'ın, Kazakistan ile oynayacakları maçın öncesinde idmanda tartışan ikilinin arasındaki gerginlik, aradan geçen iki ay sonra aydınlığa kavuştu.

Voetbal International'in özel haberine göre, her şeyin nedeni antrenman maçı sırasındaki bir şut tercihiydi. 11'e 11 yapılan çift kale maçta Memphis Depay topu son derece müsait durumda bulunan ve gol yapması kesin olan Van Persie ile buluşturmadı. Bunun yerine Riedewald'a takıldı ve topu kaybetti.

Yemek hararetli geçti

Bunun üzerine Robin van Persie çok sinirlendi. İdmandaki tartışmanın dışında olayı akşam yemeğine de taşıdı. Konuyu tekrar açan Fenerbahçeli futbolcunun takım arkadaşına "Büyük futbolcu olduğunu mu düşünüyorsun?" diyerek çıkıştığı, Depay'ın bu sözlere "Fenerbahçe'de oynayarak mı büyük oyuncu olunuyor?" şeklinde karşılık verdiği belirtildi.