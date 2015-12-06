Melo yere yığıldı

İtalya Serie A'da Inter ile Genoa arasında oynanan maçta Felipe Melo şoku yaşandı. Müsabakanın 33. dakikasında orta sahada başı döndüğü için yere yığılan Felipe Melo daha sonra sağlık görevlilerin müdahalesiyle saha kenarına götürüldü. Brezilyalı futbolcu kısa süren tedavinin ardından tekrar oyuna döndü.



Melo bu pozisyondan yaklaşık 10 dakika önce orta sahada Genoalı futbolcu Medel ile kafa kafaya çarpışmıştı. Brezilyalı oyuncu 2. yarıya çıkmadı ve yerini Marcelo Brozovic'e bıraktı.



Inter'den Felipe Melo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama



İnter kulübü maçın ardından Felipe Melo'nun durumunun ciddi olmadığını, bir kafa travması geçirdiğini açıkladı. Brezilyalı futbolcu 1 gün kontrolde tutulacak.