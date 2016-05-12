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Melo'nun Menajeri Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu!

Serie A ekiplerinden İnter'de ter döken Felipe Melo'nun menajeri, Melo'nun geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Melo'nun Menajeri Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu!

İtalya Serie A takımlarından Inter'de forma giyen BrezilyaFelipe Melo'nun menajeri, başarılı orta sahanın geleceği hakkında konuştu.

Sezon başında Inter'e transfer olan ve gelecek yıl Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği konuşulan Melo, kararını verdi.

İtalya basınına konuşan Melo'nun menajeri Jose Baster Rodriguez, "Felipe Melo gelecek sezon da Inter'de oynamak istiyor. Başka bir kulübe gitmeyecek, çünkü Milan'da çok mutlu" dedi.

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Inter ile olan sözleşmesi 2017 yılında sona erecek.

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