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Melek Hu büyük bir başarı ile olimpiyatlara katılmaya hak kazandı

Milli mаsа tеnisçi Melek Hu, Avrupа Tоp 16 Turnuvаsı'ndа gümüş mаdаlyа kazanarak bir ilke imzа аttı

Melek Hu büyük bir başarı ile olimpiyatlara katılmaya hak kazandı

 Portekiz'in Gondomar kentinde yapılan Avrupa Top 16 Turnuvası'nda büyük bir başarı gösteren Melek, yarı finalde Avustralya'dan Lui Jia'yı yenerek adını finale yazdırdı.

Milli sporcu, finalde ise İspanyol Shen Yanfei ile karşılaştı. Rakibine 4-1'lik skorla kaybeden Melek, ikincilikte kalarak gümüş madalyayla yetindi. Melek, böylece masa tenisi tarihinde Avrupa Top 16'da madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.

Melek Hu ayrıca bu sonucun ardından 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı da kazandı.

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