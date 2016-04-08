Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin müzmin sakatlarından Lazar Markovic’in sakatlık sebebi ile sezonu kapattığı açıklanmıştı.



Meireles iki hafta yok!





Bu arada Sezon sonunda Fenerbahçe iki Portekizli oyuncusu ile yollarını ayırmayı düşünüyor. 34 yaşına gelen Bruno Alves'in yıllık ücreti 2.5 milyon Euro. Ancak 4-1'lik yenilgiyle sonuçlanan Braga maçındaki gollerde de ciddi hatası bulunan stoperle yeni sözleşme yapılmamasına kesin gözüyle bakılıyor. Aynı şekilde 33 yaşına gelen ve sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramayan Raul Meireles de yolcu. Eski günlerinden hayli uzak olan Portekizli'nin maliyeti de yıllık 2 milyon Euro. Yönetim bu iki futbolcuyla sözleşme yenilemeyerek büyük oranda tasarruf yapacak.

Raul José Trindade Meireles (d. 17 Mart 1983, Porto) Portekizli orta saha futbolcusu. Chelsea FC takımının formasını giymektedir.

Kariyerine 2001 yılında CD Aves takımında başladı. Burada 2 yıl oynadıktan sonra Boavista FC'ye geçti. Ardından 2004 yılında doğduğu şehrin takımı olan FC Porto'ya transfer oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2006-07 sezonunun 2.tur ilk maçında FC Chelsea ile yapılan maçta gol atmış ancak takımının kupadan elenmesine engel olamamıştı.

FC Porto'da çok iyi performans sergileyen Meireles, 2006 yılında ilk kez milli takımına çağrıldı. Portekiz ile ilk golünü 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda Türkiye ile oynanan maçta attı.

Meireles, 29 Ağustos 2010 tarihinde İngiltere'nin Liverpool FC takımına transfer olmuştur.Liverpool'da çıktığı 35 maçta 5 gol atarak başarılı bir performans göstemiş ve menajer Kenny Daglish'in gözdelerinden biri olmuştur ancak sezon sonunda Chelsea'nın Portekizli menajeri Andre Villas Boas tarafından ısrarla talep edilerek transferin son gününde 12 Milyon Sterlinlik bedelle Liverpool'dan Londra ekibi Chelsea'ya transfer oldu Chelsea'da 2011-12 Sezonunda çıktığı 31 maçta 2 gol atarak istikrarını korumuştur.

Oyuncu bildiğiniz gibi şuanda Fenerbahçe'de top koşturmaktadır.