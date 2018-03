Mehmet Topal'dan taraftarı mest eden açıklamalar

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi. Fenerbahçe Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, ailesi ile birlikte sarı-lacivertli takıma faydalı olabilmek için uğraştıklarını ifade etti. Takım olarak çok iyi durumda olduklarını dile getiren Topal, Avrupa Ligi'nde de, Spor Toto Süper Lig'de de şuan iyi gittiklerini ve sezon sonu kupayı taraftarlara hediye etmek istediklerini söyledi.



Mehmet Topal'ın Fenerbahçe Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar şu şekilde:





GEÇMİŞTE İSPANYA LİGİ'NDE OYNAYAN BİR FUTBOLCU OLARAK DEĞERLENDİRDİĞİNDE, AVRUPA'DAKİ LİGLERDE OYNANAN FUTBOLLA VE TÜRKİYE LİGİ'NDE OYNANAN FUTBOLLA İLGİLİ NELER SÖYLEMEK İSTERSİN?

"Türkiye Ligi'nde de güçlü olmak zorundasınız. Oyunu en iyi şekilde, en üst seviyelere çıkartmanız gerekiyor. Arada fark var mı? Arada çok fark var diyebilirim çünkü bizim ülkemizde oyun çok fazla durabiliyor. Aslında bende her zaman oyunun oynatılmasından yanayım. Her zaman daha az durmasından yanayım. Oyun ne kadar az durursa, kalite o kadar artacaktır. Onun için biraz daha gerideyiz diye düşünüyorum."

"ELİMDEN GELDİĞİNCE TAKIMA DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"





Yıllardır Fenerbahçe orta sahasının bitmeyen enerjinle sigortasısın ve her zaman sahada istikrarlı bir görüntün var. Bunu neye borçlusun?

"Elimden geldiğince takıma destek olmaya çalışıyorum. Takımın başarılı olması için, kupalar kazanmamız için gerek saha içinde, gerek saha dışında takımımı nasıl en üst seviyeye çekebilirim, nasıl daha faydalı olabilirim ailemle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi, ben biraz da fazla sahiplenme duygusuna sahip olan bir insanım. Kendime bakmaya çalışıyorum, ailemle daha fazla zaman geçirmeye çalışıyorum. Boş bulduğum zamanlarda eşimle ve oğlumla olmaya çalışıyorum. Onlarla olduğum zaman da beni artı motive ediyor. Bu artı motivasyon da sahaya yansıyor diye düşünüyorum. Ailemle birlikte tamamen takıma faydalı olabilmek için uğraşıyoruz. Eğer bir şeyler de verebiliyorsak, bu bizim için en büyük mutluluk."

"İNSANLARA YARDIM ETMEYİ HER ZAMAN SEVMİŞİMDİR"





Ailenizle birlikte birçok sosyal projeye imza attınız. Kamuoyu bunu çok takdir ediyor. Basın olsun, sosyal medya da bu çok beğeniliyor. Bunun için ne söylersin?

"Aslında yaptığım şeylerin bilinmesini isteyen bir insan değilim ama maalesef günümüzde bazı şeylerin de gösterilmesi gerektiği taraftarıyım. Çünkü insanları bazı şeylere teşvik etmek için, biraz da basınla irtibata geçip, bu yardımları nasıl biraz daha üst seviyeye çekeriz onun mücadelesini vermeye çalışıyoruz. İnsanlara yardım etmeyi her zaman sevmişimdir. Gerçekten ihtiyacı olan insanlara her zaman yardım etmeyi sevmişimdir. Çünkü bizler de zorluklar içinde büyüdük. İnsanları mutlu etmek bizim hoşumuza gidiyor. Her insanın yapması gerektiğini düşünüyorum. Biz de elimizden geldiğince, bize düşeni yapmaya çalışıyoruz."





"SEZON SONU KUPAYI TARAFTARLARA HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"





Fenerbahçe'de hedef her zaman şampiyonluktur. Takımımız da yeni kurulmasına rağmen, ligde ve Avrupa'da iyi gidiyor. Takımın şu ana kadarki Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi performansını değerlendirir misin?

"Bu sezon gerçekten köklü bir değişim oldu diyebilirim. Tabi, sezon başında doğal olarak zaman zaman uyum süreci yaşadık ama dışardan bu tepkiler geldiği zaman bile biz bu uyum sürecinin içinde olduğumuzun farkındaydık. Tamamen birbirimize konsantre olmuş durumdaydık ve birlikte oynama süremiz arttıkça oyun seviyemizi en üst seviyeye yükselttiğimizi düşünüyorum. Ben, takım olarak çok iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Hem defans, hem ofans açısından kısa sürede bunu başardık. Gerçekten çok kaliteli bir ekibe sahibiz. Oyun kalitemizi daha üst seviyeye çekebilecek durumda olduğumuzu düşünüyorum. Avrupa Ligi'nde de, Spor Toto Süper Lig'de de şuan iyi gittiğimizi düşünüyorum. Sezon sonu kupayı taraftarlara hediye etmek istiyoruz."

"OYNADIĞIM POZİSYON GEREĞİ ÖNCELİĞİM, TAKIMIMA GOL YEDİRMEMEK"





Günümüz futbolunda orta sahaların rolü çok büyük. Özellikle senin pozisyonunda oynayan futbolculardan savunmanın yanında, hücuma da destek vermeleri isteniyor. Bunu bize açar mısın ?

"Artık orta sahalara çok daha fazla yük biniyor. Çünkü, hem defans hem ofans açısından güçlü olmak zorundasınız. Günümüz orta saha oyuncularından çok gol bekleniyor ama Türkiye'deki futbol çok fazla güce dayalı olduğu için bazı bulduğunuz gol pozisyonlarını değerlendiremediğiniz zaman bunlar sizi üzebiliyor. Ben de bir orta saha oyuncusu olarak, takımıma olabildiğince faydalı olmaya çalışıyorum, ama orta saha oynamak, orta saha meziyetlerini en üst seviyeye çekmek bir takımın olmazsa olmazlarından diyebilirim. Oynadığım pozisyon gereği önceliğim, takımıma gol yedirmemek. Gol atmak tabi her zaman beni ayrı motive eder ama dediğim gibi takımımızın oyun sisteminden dolayı hücuma çıkan arkadaşlarımın yerlerini doldurmak, daha çok takımın defansını sağlamaya çalışıyorum. Tabi ki gol atmak çok isterim ama takım kazansın da ben gol atmasam da olur."

Fenerbahçe'ye geldiğin zamandan, bu zamana neler değişti?

"İlk geldiğimde beklentiler her zaman büyüktü. İlk iki hafta bir bocalama sürecim olduğunu düşünüyorum. Sağ olsun o zamanlarda Aykut Hoca bana çok destek oldu, çok teşekkür ederim. Bu bocalama sürecinden sonra, kendimi bu camiaya çok yakın hissettim. Zaten uzun yıllardır Milli Takım'da oynadığımız arkadaşlarım vardı. Onlarla birlikte bu uyum sürecini en kısa zamanda aştık. O bocalama süreci dışında her şey çok güzel gelişti diyebilirim."

"EURO 2016'DA ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ"





Milli Takım'ımız Euro 2016'da İspanya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti ile eşleşti. Grubumuzu değerlendirir misin?

"Herkes dışarıdan baktığında çok zor bir grupta olduğumuzu söylüyor. Çok doğru söylüyorlar ama bence bu bir avantaja da dönüşebilir. Çünkü biz, büyük ülkelerin takımlarına karşı oynadığımızda artı motivasyon ve konsantrasyonla sahaya çıkıyoruz ve bu maçlardan iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Tabi, rakiplerimizin kalitesi bizim de kalitemizi en üst seviyeye çekecektir. Onun için güzel bir turnuva olacak. İnşallah oradan da alnımızın akıyla çıkmayı hedefliyoruz."

2015'i geride bıraktığımız bu günlerde yeni yıl mesajını alabilir miyiz ?

"Yeni yılda bütün herkese öncelikle sağlıklı, herkesin istediği bir yıl, hayat geçirmesini istiyorum. İnşallah camiamıza da şampiyonluklar getiren bir yıl olur. Bütün Fenerbahçe camiasının, bütün insanların yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım."