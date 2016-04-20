Mehmet Topal İngiltere yolcusu!

Fenerbahçe'in orta sahadaki deneyili yıldızı Mehmet Topal’ın yeni adresi büyük oranda netleşti. Mayıs ayında sözleşmesi sonlanacak olan milli futbolcu, kariyerini İngiltere’de sürdürmeye hazırlanıyor.
Sezon başı deneyimli futbolcuyu İki kez isteyen Tottenham Kulübü, bu kez Mehmet Topal’ı bonservis bedeli olmadan kadrosuna katacak. Uzun vakitdir Fenerbahçe’den görüşme çağrısı bekleyen fakat bir türlü masaya oturamayan yıldız futbolcu için Londra ekibi tekrardan döneme girdi. Uzun bir müddetdir Mehmet Topal’ı listesinde tutan İngilizler, milli futbolcunun kapısını bir kez daha çaldı. Sarı-lacivertli oyuncu oluşturular öneriyi prensipte kabul etti. Mehmet Topal net kararını vermek için dört sene formasını giydiği Fenerbahçe ile gerçekleştireceği görüşmeyi bekleyecek. Sarı-lacivertli kulüple anlaşamaması halinde ileriki sezon Tottenham forması giyecek.
YENİ DEĞİL
Tottenham’ın Mehmet Topal için ısrarı yeni değil. Sezon başı milli futbolcu için 6 milyon euroluk öneride tespit edilen yalnız sarı-lacivertli idare doğrulusunda geri çevrilen İngilizler, Mehmet Topal’dan tekrar de vazgeçmemişti. Ligin başlarında yedek kalan Mehmet Topal’ın bu hali ardından Tottenham kulübü önerinini tekrarlese de deneyimli futbolcunun gruptan ayrılmasına izin verilmemişti.
İki kez kapıdan dönen İngiliz ekibi bundan sonra Fenerbahçe ile Mehmet Topal arasındaki görüşmeye kilitlendi. Bu görüşme sonrasında Tottenham, milli futbolcuyu kadrosuna katacak.
Daha evvel Valencia forması giyen 30 yaşındaki etkin futbolcu kariyerinin son devresine girerken bu sezon Premier Lig’de İkinci sırada tespit edilen ve şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham’a gitmeyi çok istiyor. Mehmet Topal’ın ailesinin de Londra’da yadıma sıcak baktığı belirtildi.
Fenerbahçe ile yeniden anlaşması çok zor
Fenerbahçe’den senelik 2 milyon euro garanti ücret ve maç başı 10 bin dolar alan milli futbolcu, yaşı gereği gerçekleştireceği bu son kontratında en iyi ücrete imza atmak istiyor. Fakat grupın şampiyon olamaması halinde Mehmet Topal’ın beklentilerinin karşılanması son derece zor görünüyor. Bu nedenle de mali yönden Tottenham’ın önerininin Fenerbahçe’den daha iyi olması bekleniyor.
Fenerbahçe ile 3 kupa kaldırdı
Fenerbahçe’de 2012 senesinden beri forma giyen Mehmet Topal, 3 kupa kazandı. Topal, 2012-13 sezonunda Türkiye Kupası, 2013-14 sezonunda lig şampiyonluğu ve 2014-15 sezonunda Süper Kupa’yı kaldırdı. Mehmet Topal kimdir?
Mehmet Topal 3 Mart 1986 senesinde Malatya'da dünyaya geldi. 1999 senesinde futbola Malatya Belediyespor’un altbünyesinde başlayan Topal burada üç sene forma giydi. 2002 senesinde Çanakkale Dardanelspor’a aktarma olarak profesyonelliğe ilk aşaması attı. Çanakkale Dardanelspor’da 2002-2006 senelerı arasında 42 maçta oynayan ve 4 gol kaydeden Mehmet Topal, sergilediği performansla gözdoldurdu. 2006 senesinde Galatasaray'a aktarma olmasının sonrası burada 4 sezonda 132 maça çıktı ve 8 gol kayıt etti. Galatasaray'da oynadığı sırada milli forma giymeye hak kazanan Topal Milli grup kariyerine, 25 mayıs 2005’te İsviçre ile oluşturular özel maçta 19 yaş altı milli grup forması giyerek başladı.
İlk kez 2008 senesinde Türkiye - İsveç arasında oynanan hazırlık maçında a milli futbol grupı forması giyen etkin oyuncu A milli futbol grupı ile Euro2008’de yarı finale kadar yükseldi. Mehmet Topal, Almanya ile oynanan yarı finalde milli grupın savunma hattında yaşadığı sakatlıklar sebebiyle stoper mevkiinde vazife yaptı ve bu pozisyonda da iyi bir performans sergiledi. A milli futbol grupında 28 kez forma giyen etkin oyuncu, Euro 2008’de birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekti.
2010 senesinde İspanya'nın köklü kulüplerinden Valencia’ya aktarma oldu. Valencia’da 2010 – 2011 sezonunda 23 lig, 1 kral kupası ve 5 şampiyonlar ligi maçında forma giyen futbolcu, la liga’daki ilk golünü o sezon Gijon ağlarına gönderdi. Geçtiğimiz sezon, 30 kez Valencia formasıyla sahada bulunan Mehmet Topal, grupının UEFA Avrupa liginde yarı final oynamasında büyük pay sahibiydi. Topal, 2011-2012 sezonunda Valencia ile şampiyonlar liginde üç maçta vazife aldı. Valencia yarı finalde Atletico Madrid’e elenirken milli futbolcu Uefa Avrupa Ligi’nde 6 maçta forma giydi ve 2 gol kayıt etti.
2012-2013 aktarma devresininde Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Valencia F.C'de 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında aktarma oldu. Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında Vasluı'ye karşı çıkmıştır. Ligde ilk maçına Sanica Boru Elağzıspor maçıyla çıkmıştır. Fenerbahçe formasıyla ligdeki ilk golünü Gaziantepspor'a karşı kaydetmiştir.
MEHMET TOPAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI
Malatya Belediyespor – 1999
Çanakkale Dardanelspor – 2002
Galatasaray – 2006
Milli Forma – 2008
Valencia – 2010
Fenerbahçe – 2012