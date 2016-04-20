Mehmet Topal İngiltere yolcusu!

Fenerbahçe'in orta sahadaki deneyili yıldızı Mehmet Topal’ın yeni adresi büyük oranda netleşti. Mayıs ayında sözleşmesi sonlanacak olan milli futbolcu, kariyerini İngiltere’de sürdürmeye hazırlanıyor.



Sezon başı deneyimli futbolcuyu İki kez isteyen Tottenham Kulübü, bu kez Mehmet Topal’ı bonservis bedeli olmadan kadrosuna katacak. Uzun vakitdir Fenerbahçe’den görüşme çağrısı bekleyen fakat bir türlü masaya oturamayan yıldız futbolcu için Londra ekibi tekrardan döneme girdi. Uzun bir müddetdir Mehmet Topal’ı listesinde tutan İngilizler, milli futbolcunun kapısını bir kez daha çaldı. Sarı-lacivertli oyuncu oluşturular öneriyi prensipte kabul etti. Mehmet Topal net kararını vermek için dört sene formasını giydiği Fenerbahçe ile gerçekleştireceği görüşmeyi bekleyecek. Sarı-lacivertli kulüple anlaşamaması halinde ileriki sezon Tottenham forması giyecek.

YENİ DEĞİL

Tottenham’ın Mehmet Topal için ısrarı yeni değil. Sezon başı milli futbolcu için 6 milyon euroluk öneride tespit edilen yalnız sarı-lacivertli idare doğrulusunda geri çevrilen İngilizler, Mehmet Topal’dan tekrar de vazgeçmemişti. Ligin başlarında yedek kalan Mehmet Topal’ın bu hali ardından Tottenham kulübü önerinini tekrarlese de deneyimli futbolcunun gruptan ayrılmasına izin verilmemişti.

İki kez kapıdan dönen İngiliz ekibi bundan sonra Fenerbahçe ile Mehmet Topal arasındaki görüşmeye kilitlendi. Bu görüşme sonrasında Tottenham, milli futbolcuyu kadrosuna katacak.

Ailesi ingiltre transferini istiyor



Daha evvel Valencia forması giyen 30 yaşındaki etkin futbolcu kariyerinin son devresine girerken bu sezon Premier Lig’de İkinci sırada tespit edilen ve şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham’a gitmeyi çok istiyor. Mehmet Topal’ın ailesinin de Londra’da yadıma sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe ile yeniden anlaşması çok zor



Fenerbahçe’den senelik 2 milyon euro garanti ücret ve maç başı 10 bin dolar alan milli futbolcu, yaşı gereği gerçekleştireceği bu son kontratında en iyi ücrete imza atmak istiyor. Fakat grupın şampiyon olamaması halinde Mehmet Topal’ın beklentilerinin karşılanması son derece zor görünüyor. Bu nedenle de mali yönden Tottenham’ın önerininin Fenerbahçe’den daha iyi olması bekleniyor.

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