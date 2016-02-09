Mehmet Topal için Bomba Beşiktaş İddiası!

Beşiktaş, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Fenerbahçe'nin süper yıldızı Gökhan Gönül'e ve Mehmet Topal'a göz dikti.





"FENER'LE ANLAŞAMAZSAN KAPIMIZ AÇIK"

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; Sezon sonunda serbest kalacak olan ve Kanarya ile henüz yeni bir sözleşme imzalamayan 31 yaşındaki milli oyuncuya aracılar kanalıyla ilk mesaj iletildi. Beşiktaş kurmaylarının, "Fenerbahçe ile anlaşamazsan kapımız sonuna kadar açık. Seni Beşiktaş'ta görmekten mutluluk duyarız" mesajıyla Gökhan'ın 'Gönül'ünü çalmaya çalıştığı ifade edildi.





YILLIK 1 MİLYON 710 BİN EURO KAZANIYOR

Uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye hazırlanan Kartal, Gökhan Gönül'ün transferiyle dev arenaya dev bir takviyeyle girmeyi, Beck'in yanına milli yıldızı da ekleyerek savunmanın sağını 'kusursuz' hale gelmeyi planlıyor. Olayın ekonomik boyutuna gelince... Gökhan, yıllık 1 milyon 710 bin Euro kazanıyor. Beşiktaş'ta ise 3.5 milyon Euro alan Gomez'in ardından en yüksek ücreti 1.7 milyon Euro ile Quaresma'ya ödeniyor.





KARTAL DÖVMESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Gökhan Gönül'ün sağ ayak bileğinde bulunan kartal dövmesi bilindiği gibi uzun süre tartışma konusu olmuştu.Milli oyuncunun küçükken Beşiktaş taraftarı olduğu iddiaları ortaya atılırken Gökhan'ın babası, "Oğlum Bursa'da oturduğumuz için küçüklüğünde Bursaspor taraftarıydı" açıklamasını yapmıştı.

GÖKHAN'DAN SONRA TOPAL'DA

Gökhan Gönül'ü gözüne kestiren Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den ilgi duyduğu tek isim tecrübeli futbolcu değil. Siyah-Beyazlılar, ezeli rakiplerinde tıpkı Gökhan gibi sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan Mehmet Topal'ı da radarına aldı. Beşiktaşlı kurmaylar, Kanarya'nın orta sahadaki dinamosunun da durumunu takip ederken uygun şartların oluşması halinde transfer için fırsat kollayacak.