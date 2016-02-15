Mehmet Topal hakkında flaş Çin iddiası!

TRT Spor'da yayınlanan "Stadyum" programının moderatörü Ersin Düzen, Mehmet Topal ile ilgili sürpriz bir iddiayı ortaya attı.



"ÇİN LİG'İNE GİDEBİLİR"

Düzen, sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncunun, son dönemin transferdeki yükselen ligi Çin Ligi'ne gidebileceğini söyledi.

33 MAÇTA 3 ASİST

2012/13 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Topal, bu sezon 33 maçta sahada yer aldı ve 3 asist yaptı.





SNEİJDER VE SELÇUK'A DA TALİP VAR

Ersin Düzen ayrıca Galatasaray'ın yıldızlarından Wesley Sneijder ve Selçuk İnan için de Çin Ligi'nden ciddi bir takibin olduğunu kaydetti.