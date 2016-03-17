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Mehmet Topal'a kart cezası!

Mehmet Topal Braga maçında sarı kart gördü. Fenerbahçe'nin çeyrek finale çıkması durumunda ilk maçta sahaya çıkamayacak.

Mehmet Topal'a kart cezası!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Braga karşısında Municipal Stadı'nda Mehmet Topal beklenmediği bir dakikada ve beklemediği bir pozisyonda sarı kart gördü.

Topal'ın 9. dakikada rakibiyle mücadelesinde yerde kaldığı bir pozisyonda Hırvat hakem Ivan Bebek, milli futbolcunun kendisini yere bıraktığını iddia etti ve aldatmaya yönelik hareketten sarı kartına başvurdu.

Bu sarı kartla sınırdaki oyuncu cezalı duruma düşerken, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkması durumunda da ilk maçta forma giyemeyecek. 

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FenerbahçeFutbolUefa Avrupa Ligi
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