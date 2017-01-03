Mehmet Ekinci Trabzon'dan ayrılıyor mu?

Mehmet Ekici transferi ile ilgili söylentiler gün geçtikçe artıyor. Fenerbahçe'nin mercek altına aldığı Trabzonspor'un yıldız oyuncu Mehmet Ekici, takımının bugün başlayan kampında yer almadı.
"Bu şartlarda faydalı olamam"
"Bu şartlarda faydalı olamam"
Yöneticilerle görüşen Mehmet, "Bu şartlarda kampta faydalı olamam. Sakince düşünüp, karar vermek istiyorum" dedi. Teknik direktör Ersun Yanal'a da bu talebini ileten yıldız orta saha oyuncusu olumlu yanıt aldı.
Bilindiği üzere Trabzonspor, Mehmet Ekici'ye karşılık Fenerbahçe'den Aatıf'ı istemiş ancak Faslı yıldız oyuncu Karadeniz'e gitmeyi kabul etmemişti. Aatıf'ın ikna edilmesi halinde transferin resmileşmesi ve Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'yle sözleşme imzalayarak, kampa katılması bekleniyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın özellikle Mehmet Ekici transferinde çok ısrarcı olduğu biliniyor.
Mehmet Ekici kimdir?
Bayern Münich kariyeri
Mehmet Ekici kimdir?
Mehmet Ekici futbola, 5 yaşında SpVgg Unterhaching takımında başladı. 1997'de FC Bayern Münih'in altyapısına geçti. 2007'ye kadar takımın çeşitli genç takımlarında forma giydi. 2006-07 sezonunda U-17 takımıyla önce Güney grubu şampiyonu sonra da Almanya şampiyonu oldular. 2007-08 sezonunda ise Bayern Münih'in U-19 takımında yer aldı. Güney liginde üçüncü olurlarken, Ekici 19 maçta 13 gol kaydetti.
Bayern Münich kariyeri
2007-08 sezonunda Bayern Münih II takımına yükseldi. Yerel Lig olan Regionalliga Süd'de forma giymeye başladı. İlk maçına 18 yaşına 5 gün kala çıktı. 2007-08 sezonunda ise U-19 takımına yükseldi ve gayet başarılı bir performans gösterdi. U-19 takımıyla ligi 3. bitirdiler ve Mehmet Ekici çıktığı 19 maçta 13 gol attı. Bu sezonda zaman zaman Bayern Münich 2 takımıyla maçlara çıktı. 2008-09 sezonunda ise ligdeki format değişikliği ile 3. Liga'da oynamaya başladılar. Bayern Münih II, ligde 5. olurken, Ekici 38 maçın 32'sinde forma giymeyi başardı. Özellikle ligin ilk haftaları çok etkili oldu. İlk maçında Thomas Müller ve Ekici attığı gollerle takımlarının lige galibiyetle başlamasına sebep oldular. İlk 7 haftada 4 gol kaydeden Ekici, sezonu 6 golle kapadı. 2009-10 sezonunda daha etkili bir performans gösteren Ekici, 29 maçta 12 gol kaydetti. O sezon ikinci takımı teknik direktörü olan Mehmet Scholl ile birlikte özel çalışmalar yaparak kendini geliştirdi.
Milli Takım Kariyeri
Milli Takım Kariyeri
Ekici, 29 Ekim 2010 tarihinde millî takım seçimini Türkiye'den yana kullanmıştır. 17 Kasım 2010'da Hollanda'ya 1-0 kaybedilen müsabakada 62. dakikada oyundan çikan Burak Yılmaz yerine oyuna girdi ve ilk sefer millî takım formasını giydi. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde üç maçta forma giydi ancak Türkiye şampiyonaya katılamadı.