Mehmet Ekinci Trabzon'dan ayrılıyor mu?

Ekici, 29 Ekim 2010 tarihinde millî takım seçimini Türkiye'den yana kullanmıştır. 17 Kasım 2010'da Hollanda'ya 1-0 kaybedilen müsabakada 62. dakikada oyundan çikan Burak Yılmaz yerine oyuna girdi ve ilk sefer millî takım formasını giydi. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde üç maçta forma giydi ancak Türkiye şampiyonaya katılamadı.

2007-08 sezonunda Bayern Münih II takımına yükseldi. Yerel Lig olan Regionalliga Süd'de forma giymeye başladı. İlk maçına 18 yaşına 5 gün kala çıktı. 2007-08 sezonunda ise U-19 takımına yükseldi ve gayet başarılı bir performans gösterdi. U-19 takımıyla ligi 3. bitirdiler ve Mehmet Ekici çıktığı 19 maçta 13 gol attı. Bu sezonda zaman zaman Bayern Münich 2 takımıyla maçlara çıktı. 2008-09 sezonunda ise ligdeki format değişikliği ile 3. Liga'da oynamaya başladılar. Bayern Münih II, ligde 5. olurken, Ekici 38 maçın 32'sinde forma giymeyi başardı. Özellikle ligin ilk haftaları çok etkili oldu. İlk maçında Thomas Müller ve Ekici attığı gollerle takımlarının lige galibiyetle başlamasına sebep oldular. İlk 7 haftada 4 gol kaydeden Ekici, sezonu 6 golle kapadı. 2009-10 sezonunda daha etkili bir performans gösteren Ekici, 29 maçta 12 gol kaydetti. O sezon ikinci takımı teknik direktörü olan Mehmet Scholl ile birlikte özel çalışmalar yaparak kendini geliştirdi.