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Mehmet Ekici'ye Ailesinden Şok Haber

Trаbzоnspоr'da sаkаtlığı bulunаn Mehmet Ekici'yе bir kötü haber de аilеsindеn gеldi

Mehmet Ekici'ye Ailesinden Şok Haber

 Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Mehmet Ekici'nin babası Hacı Ekici'nin kalp krizi geçirdiği açıklandı.

Bordo Mavililer'in resmi internet sitesinden, milli futbolcunun babası ile ilgili yapılan açıklamada, "Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alınan futbolcumuz Mehmet Ekici'nin babası Hacı Ekici'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."dendi.

Mehmet Ekici'nin bu haberi aldıktan sonra hemen Almanya'ya babasının yanına gittiği öğrenildi.

En az 1 ay yok

Arka adalesinde gerilme hisseden Mehmet'in yapılan kontrollerinde adalesinde yırtık olduğu ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Mehmet'in şok sakatlığı teknik heyetin canını iyice sıkarken, bu sezon üst üste birçok sakatlık yaşayan futbolcunun da moralinin oldukça bozuk olduğu öğrenildi.

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Mehmet Ekici
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