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Mehmet Demirkol'dan Burak Yılmaz için tavsiyeler

Dün oynanan Sivasspor karşılaşmasında taraftarın tepkisine tepki ile karşılık veren Burak Yılmaz için Mehmet Demirkol birbirinden samimi açıklama yaptı

Mehmet Demirkol'dan Burak Yılmaz için tavsiyeler

 İşte Demirkol'un Fanatik Gazetesi'nde yer alan yazısı;



Galatasaray’ın devre arası çalışmaları ve Donk takviyesi sonrası yaşadığı tek ilerleme, savunma göbeğindeki toparlanma olmuş. Denayer’in dönüşü Chedjou ile tandem oluşturması ve Donk’un önden verdiği destekle Muslera’nın önünde sağlam bir üçgen oluşmuş gözüküyor. Ancak bu savunma yapısının önündeki değerli orta sahalar Selçuk ve Sneijder’le bir bütün oluşturduğunu söylemek güç. Bu 5’li yapının oyun merkezini rakip yarı alanına taşıması orada baskı oluşturması beklenir. Böylelikle hücum sürekliliği sağlanır ve Galatasaray, elindeki hücum silahlarıyla rakiplerine nefes aldırmadan onları döver.



Vites yükseltmek lazım



15. dakikadan sonra ev sahibi bunu yapamaz oldu.Dünkü Sivasspor’un önemli oyuncusu İbrahim Öztürk’ün savunmada gösterdiği performans bu kadar negatif olmasa, Galatasaray’ın, maçı bu kadar kolay kazanması da mümkün olmayabilirdi. Yukarıda da bahsettiğim gibi ön alan oyununu kurmakta zorlanda. Mustafa hoca göreve geldiğinde Galatasaray her maç hemen hemen 40 dakika bu oyunu oynuyor ancak sonunda defansta kırılma yaşayıp puan kaybediyordu. Hoca bu sorunu oyun merkezini geri çekip defans güvenliğini sağlayarak çözmeyi denedi. ‘Benim hücum oyuncularım mutlak skor bulur bende yemezsem kazanırım’ mantığıyla oyunu değiştirdi. Fakat Melo’nun yerini doldurmuşken, zirveyle arada 11 puan fark varken yeniden vitesi yükseltmek lazım.



Kavga fayda sağlamaz



Galatasaray’ın önündeki diğer temel sorun ise Burak. Daha doğrusu Burak’ı sorun haline getirmek. Yönetim ve taraftar şunu anlamalı. Bugün bu şartlar altında 30 gol barajını aşabilmiş, bu potansiyelde bir oyuncuyu bulmak kolay değil. Ona çok iyi bir teklif geldi. ‘Biz onu satalım yenisini buluruz’ diye düşünerek gereksiz riske girmenin anlamı yok. Burak’la kavga etmek an itibariyle kimseye fayda sağlamaz. Doğru tavır en azından bir moral oyuncusu olan Burak’ın gönlünü hoş tutmaktır. Burak’a da nacizane tavsiyem; 5 senedir her gün yeniden kendini ispat etmesi gerektiğini o da biliyor, şimdi sıkılmanın zamanı değil, gaza basmanın vakti. İki maç üst üste gol atarsa herkes susar.

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Mehmet Demirkol
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