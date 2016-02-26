Mehmet Demirkol zaferin ardından yıldız futbolcular hakkında konuştu!

İşte Mehmet Demirkol'un Fanatik Gazetesi'nde yer alan yazısı;



Fenerbahçe’nin savunma tarzı ve Lokomotiv’in hücum yetersizliği göz önüne alındığında bu turun verilmesi, üst üste yapılacak saçmalıklarla mümkündü. Tıpkı golde olduğu gibi. Korner atarken ardı ardına yapılan saçmalıklarla kendi kalesine kadar dönen Sarı-Lacivertliler, Fabiano’nun amatör seviyede yaptığı uzun vuruşun ardından çok uzak ve çaprazdan gelen topu merkeze çevirmesiyle golü yedi. Bir pilot arkadaşım söylemişti, ‘Bir uçağı düşürmek için üst üste 7 ölümcül hata yapmanız gerekir’ diye... Gol tam da böyle geldi.



Yine pozisyon sıkıntısı



Fakat bu takımın bu seviye savunma hatalarını üst üste yapması çok da mümkün değil. Ön alanda savunma örgüsünü iyi kuran bir takım Fenerbahçe. Zaten özünde yapılan hataları da savunma hatası olarak değerlendirmek mümkün değil. Fenerbahçe, Volkan’ın etkili olabilen ama aslında plansız akın girişimleri ve Ozan’ın iyi bir bağlantı oyuncusu performansıyla rakip alana gitti. Ancak onları destekleyecek başka oyuncu olmadığı için topa sahip olamadı. Rakibi kendi sahasına sokmuyor ancak bunu yapmak için olağanüstü bir enerji harcarken rahat pozisyon bulmakta zorluk çekiyor. Hele de dün maçın büyük bölümünde olduğu gibi Caner ve Gökhan sahada yoksa.



Yolun sonu final



Souza, Ozan, Topal ve Kjaer-Alves ikilisiyle yine duvarı kurdular. Ancak Nani ve Van Persie’den hiçbir şey almayınca oyuna ve topa hakim olmak mümkün olmadı. Ama zaten bu seviyede bu çok da gerekmedi. Ancak Pereira bu duvarı hazır kurmuşken üzerine hücum şablonları da kurmalı. Bunu yapmazsa özellikle deplasmanlarda Topal’ın dün yaptığı gibi ekstra bir gol beklemekten başka bir çare kalmayacak sanki. Fenerbahçe’de bundan çok daha fazlası var. Bunların bir kısmı halledilirse bu yolun sonunda final de var.