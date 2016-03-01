Mehmet Demirkol Wesley Sneijder Polemiği Büyüyor!

Galatasaraylı Wesley Sneijder ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Demirkol, yıldız futbolcunun menajeri Guido Albers'in açıklamalarına ilişkin önemli sözler sarfetti.



"BANA DAVA ÇSINLAR, KAZANIRIM"

Deneyimli gazeteci, "Sneijder'in menajeri Özgür Buzbaş'a net olarak 'Sneijder, Denizli'ye sıcak olmadığı için Trabzon maçında yedek kaldı' dedi. Benim söylediğim haber yüzde bir milyon doğru. Bana dava açılacakmış sanırım. Açsınlar, kazanırım. Albers bizzat Özgür Buzbaş'a 'Sneijder yönetime taktik yok, Denizli doğru seçim değildi' diye görüş bildirdiğini söyledi" ifadelerini kullandı.





"KUSURA BAKMASINLAR, KANITLARIM"

Mehmet Demirkol, "Sneijder 'menajerimin görüşü beni bağlamaz' diyor. Senin temsilcin o değil mi? Elbette onun görüşü seni bağlar. Söylediğim haber doğru. Kusura bakmasınlar kanıtlarım. Ama Sneijder'in bu habere üzüleceğini bilseydim hiç söylemezdim" dedi.