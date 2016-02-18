Mehmet Demirkol Sosa'nın golünü öve öve bitiremedi!

İşte Mehmet Demirkol'un Fanatik Gazetesi'nde yer alan yazısı;



Galatasaray maçında Serkan’ı orta sahaya çeken Ümit Özat, Beşiktaş’a karşı sağ bekte görevlendirdi. İki kanadından öldürücü işler yapan Töre ve Quaresma’ya ik tecrübeli oyuncuyla ‘dur’ demek istedi sanırım. Orta sahada Mehmet dışında topla daha iyi oyuncuları tercih edip Nakoulma’yı stoperlerin arkasına kaçırmak istedi. Yani Abdullah Avcı’nın planının peşinden gidip Beşiktaş orta sahasında Atiba’yı izole etmeye çalışmak yerine rakibin üzerine gelmesine izin verdi. Savunmayı daha geride yapıp, Nakoulma’yla baskın denemenin peşine düştü. Beşiktaş açısından bu plan aslında istemeyeceği bir şey değil. Ancak Atiba’nın stoperlere duyulan güvensizlikle kendisini biraz geriye atması 60. dakikaya kadar istenen baskının kurulmasını engelledi.



Gomez 1 kez...



Quaresma ve Töre’nin, Özat’ın da önlemleriye etkisiz kalışı ceza sahası içi etkinliklerini ortalamanın çok altına düşürdü. Gomez sadece bir kez o da çaprazda şut şansı bulabildi. Bu, Beşiktaş’ı, ligin en keyifli takımı yapan seviyenin çok altına düşürdü. Öte yandan Özat’ın savunma planı bir oranda başarılı olsa da Nakoulma’nın santrfor oyununu hiç becerememesinin yarattığı tahribat çok daha büyüktü. Nakoulma özellikle sağ kanatta ayağına top alıp 20-30 metrelik deparlarla ceza alanına girme konusunda zaman zaman büyük işler yapsa da bu tip bir baskın oyununun tek santrforu olmak için hiçbir özellik sergileyemiyor. Bu, başından beri böyle.



Atiba öne geçti ve...



Kağıt üzerinde, fazlası varmış, çok sıkı ve hızlı bir silahmış gibi duruyor ancak özellikle arkaya atılan toplarla buluşma ya da pivot olma özellikleri neredeyse yok. Bu olmayınca özellikle 60’tan sonra Mersin’i ileri çıkaracak bir

yol kalmadı.



Atiba öne geçti ve akın sürekliliği sağlandı. Belki bu, ceza sahası içi net pozisyonlar doğurmadı. Ama Beşiktaş kalitesinde bir takımın sürekli oralarda kalması dahi yetiyor. Sosa’nın şahane vuruşu da işte bu ara maçı bitirdi.