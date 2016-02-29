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Mehmet Demirkol Sneijder iddası sosyal medyayı karıştırdı!

Gаlаtаsаrаy'da Mustafa Dеnizli'nin аyrılık sinyаlini vеrmеsinin аrdındаn spоr yаzаrı Mehmet Demirkol, çоk çаrpıcı iddiаlаrdа bulundu

Mehmet Demirkol Sneijder iddası sosyal medyayı karıştırdı!

 Wesley Sneijder'in Mustafa Denizli'nin çalışma yöntemini beğenmediğini ve bu durumu yönetime aktardığını iddia eden Mehmet Demirkol, "Sneijder, Mustafa Denizli'nin antrenman metotları ile dalga geçiyor, yönetime de bunu söylüyor. Söyleme şeklini de anlatmayım. Galatasaray'da Sneijder'den başka kimsenin kredisi yok. Bu krediyi böyle kullanıyor. Yönetim ne cevap verdi bilmiyorum. Bunlarla uğraşırken, teknik direktörlük yapmak kolay olması gerek." dedi.

"Mustafa Hoca'nın bunları idare edememesi olacak iş değil"

Deneyimli teknik adam Mustafa Denizli'yi de eleştiren Demirkol, "Mustafa Denizli'nin haberi olmadan altyapı hocası görevden alınıyor. Ahmet Akcan'ın şimdi takımın başına geçmesi konuşuluyor. Hamza Hoca'nın başına bunlar gelse 'Kariyerinin başında idare edemeyebilir' deriz ama Mustafa Hoca'nın bunları idare edememesi olacak iş değil" diye konuştu.

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Mehmet Demirkol
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