Mehmet Demirkol Gençlerbirliği Beşiktaş maçını yorumladı

İşte Mehmet Demirkol'un Fanatik Gazetesi'nde yer alan yazısı;



Beşiktaş, iki devrenin başında da 30 dakika nefes aldırmayan bir baskıyla oynadı. Hem beklere hem stoperlere basarak. İbrahim Üzülmez’in ekibi bu baskıyı görünce hiç pas yapmakla uğraşmayıp uzun vurdu. Kaleci Hopf, maç 1-0’a gelene kadar bütün aut atışlarını uzun kullandı. Beşiktaş topu alıp hemen rakip alana yerleşti. Hemen her seferinde Quaresma’yla topu buluşturdu. Portekizli de sadece

evinde Porto’da sergilediği basit ama etkili bir oyuna soyundu. 1-0 olana kadar neredeyse hiç fantazi denemeden topu gol bölgesine yolladı.



Gençler savunmada iyi yerleşti



İlk yarıda Gomez ve Olcay’la net pozisyonlar yakaladılar. Ancak Gençler’in savunmada iyi yerleşmesi onlara demarke şut şansı tanımadı. Eksik kalan, savunma beklerinin hücuma katkısı oldu. Belki Gençlerbirliği’nin Djalma, Stancu ve El Kebir tehdidini sürekli olarak orada tutması ve/veya hem Beck’in hem İsmail’in derbi öncesi sarı kart sınırında oluşu ve/veya stoperlerin yeni olmasından kaynaklı güvensizlik onları biraz geride tuttu. Böyle olunca önde baskı oluştu, kaybedilen toplarda hemen baskıyla top kazanıldı ve akın sürekliliği sağlandı.



Olcay-Cenk değişikliği önemli



Ancak beklerin katkısının sınırlı oluşu hücumda çeşitliliği minimumda tuttu. Onlar olmayınca hücumlara genişlik kazandırılamadı. Merkezden delme işini yapabilecek Sosa ve Oğuzhan kanatlara açıldı ve pozisyon sayısı istenen seviyeye çıkmadı. Burada Şenol Güneş’in Cenk-Olcay değişikliği önemli. Tamamen sağdan Quaresma’nın ayağından hücum yapmaya şartlanmış ve sadece buradan orta alan ekibi, böylece kağıt üzerinde solda olsa da destek bir santrfora kavuştu. Ancak gol, planın dışında bir akından geldi galiba. Soldan Cenk’in araya attığı harika topu Sosa, Gomez’e çıkardı. O da o ana kadar denediği tek vuruşlar yerine düzeltip vurmayı tercih etti. Ve işi bitirdi. Bundan sonraki rahatlamada Gençler çıkabildi; bir iki tehdit yarattı ancak Beşiktaş paniklemedi. Ayakta kaldılar. Ve liderliği maç eksiğiyle aldılar.