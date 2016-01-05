Mehmet Demirkol Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eksiklerini söyledi

İşte Mehmet Demirkol'un Fanatik Gazetesi'nde yer alan yazısı;



Fenerbahçe’de de Beşiktaş’ta da yönetim, şampiyonluğa muhtaç. Orman yönetimini belki stadın bitmesi biraz kurtarır ancak bu kadronun kendisine güveni açısından artık bir kupa kaldırması şart



Gökhan Töre takımına ekstradan katkı yaparsa Beşiktaş; Nani ya da Diego yaparsa Fenerbahçe şampiyon olur. Konu bundan ibaret. Ne transfer ne de fikstür. Düğümü bunlar çözer



Hislerimle bırakmak istemediğini düşündüğüm Aziz Yıldırım için Şampiyonlar Ligi katılımı bir mecburiyet. Eğer bu olmazsa Yıldırım yine isterse devam eder, ancak kimse ‘kal’ diye yollara dökülmez



Şampiyonlukta belirleyici olan eldeki oyuncuların formu. Oğuzhan-Sosa-Gomez Beşiktaş’ın; Topal-Kjaer-Gökhan Gönül Fenerbahçe’nin belirleyicileri. Şampiyonluğu onların formu belirleyecek



Ligin ilk yarısının en iyi 11’i -üç aşağı beş yukarı- Volkan’dan Topal’a kadar Fenerbahçe, Oğuzhan’dan Gomez’e kadar Beşiktaş’lı oyunculardan oluşuyor. Savunmaya, Alves’in yerine Titi ya da Yalçın girebilir. Ön tarafa da Olcay’ın yerine de Nani ya da Podolski... Ligi net olarak savunma yönünde Fenerbahçe, hücum yönünde Beşiktaş domine etti. Şenol Güneş, Slaven Bilic’in takımını Oğuzhan’ın sürekli varlığı ile zenginleştirdi. Vitor Pereira da Simon Kjaer-Mehmet Topal ikilisiyle ön alan baskısını başka bir seviyeye çıkardı.



Fener’e forvet lazım



Bu tabloda Beşiktaş’ın mükemmele yakın hücum gücünü daha da geliştirebileceğini düşünüyorum, ancak savunma işi transferle devre arasında düzeltilmesi zor bir organizasyon. Beşiktaş Oğuzhan Özyakup-Atiba Hutchinson silahını kullanmaktan vazgeçemez. Çünkü oyununun kaynağı burası. Öte yandan bu yapı savunma organizasyonunu bir üst seviyeye çıkarmayı engelliyor. (Bu arada 3. bölgede ligin en çok top kapan oyuncusunun Oğuzhan Özyakup olduğunu da hatırlatalım)



Fenerbahçe ise hücumunu bir üst seviyeye kolaylıkla çıkarabilir. Van Persie’yi biraz daha iyi anlamak, Gökhan Gönül’ün orta verimliliğini biraz artırmak. Aralara kaçacak çabuk cıva bir santrfor bulmak gibi değişiklikler Sarı-Lacivertli takımın hücumunu zenginleştirir. Yani sezon arasında hücum gelişir ama savunma kolay değil. Dolayısıyla burada iki takım adına da belirleyici olacak, hücum organizasyonunda bir gelişme sağlamak.



TRANSFER



Beşiktaş’ın zamanı yok



Beşiktaş’ın Van Persie’nin kaleci versiyonuna ihtiyacı var. Yani beklentilerin onda birini de karşılasa tribünde, sosyal medyada infial yaratmayacak bir isim. Yani McGregor sonrası Tolga Zengin algısı yaratacak bir isim. Bu, marka transferiyle olur. Misal en kötü Ospina ismiyle. Eğer böyle bir marka alınamayacaksa yapılacak transfer Tolga’nın moralini bozmaktan başka bir işe yaramaz. Stoper ise kadroyu genişletmek için bir zorunluluk. Ancak ben Ersan Gülüm-Luiz Rhodolfo ikilisinin bozulmaması gerektiği kanatindeyim. Ligin ilk yarısının en iyi savunmacılarından biri Simon Kjaer’in ilk 5-6 hafta ne zorluklar yaşadığını hatırlayalım: Beşiktaş’ın böyle bir zamanı yok. Lig lideri, dünyanın hiçbir yerinde devre arasında kalecisini ya da stoperini değiştirmez. Mucize bir isim bulmadıysa...



YÖNETİM



Kazanmak zorundalar



İki yönetim de şampiyonluğa muhtaç. Orman yönetimini belki stadın bitmesi biraz kurtarır ancak bu kadronun kendisine güveni açısından artık bir kupa kaldırması şart. Şenol Güneş için de durum aynı. Sürekli iyi oynayan ama ipi göğüsleyemeyen olmaktan çıkması gerekiyor. Yoksa hem kadro hem yönetim hem de Güneş açısından imaj ve algı tamamen yerleşecek.



Fenerbahçe açısından ise sezon sonunda bırakacağını açıklayan ama hiçbir bilgiye dayanmadan sadece hislerimle bırakmak istemediğini düşündüğüm Aziz Yıldırım için Şampiyonlar Ligi katılımı bir mecburiyet. Eğer bu olmazsa Yıldırım yine isterse devam eder, ancak kimse ‘kal’ diye yollara dökülmez.



Mutlu sonun anahtarı...



Herkesin transfere kilitlendiğinin farkındayım. Ancak şampiyonlukta belirleyici olan transfer değil, eldeki oyuncuların formu. Oğuzhan-Sosa-Gomez Beşiktaş’ın; Topal-Kjaer-Gökhan Gönül Fenerbahçe’nin belirleyicileri. İçerideki standardı bu oyuncular belirliyor. Şampiyonluğu bu oyunculara uyum ve onların formu belirleyecek. Töre onlara ekstradan katkı yaparsa Beşiktaş; Nani ya da Diego yaparsa Fenerbahçe şampiyon olur. Konu bundan ibaret. Ne transfer ne de fikstür. Düğümü bunlar çözer.



Tribüne uyan yanar!



Fenerbahçe’ye santrfor sayısını 3’e çıkarmak yeter. Bu devirde, devre arasında santrfor arkası bulmak kolay değil. Hele de Brezilya’dan direkt Türkiye’ye transfer çok riskli. Brezilyalılar, gittikleri ülkelerin kalıbına hemen uyan oyuncular. Türkiye’ye direkt değil, Avrupa’da bir-iki sene kaldıktan sonra almak daha mantıklı. Devre arasında Alex bulmak da 2016’da zor. Ancak adres Arjantin olursa durum farklı. Yani çok iyi planlanmamış bir transfer iki takım için de yarardan çok zarar getirebilir. Tribün dolduruşlarına kanan, yanar!