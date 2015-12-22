Mehmet Demirkol Dün Oynanan Maçta Beşiktaş'ı Eleştirdi

İşte Demirkol'un Fanatik Gazetesi'nde yer alan yazısı;

‘Ben Galatasaray’ı sahadan sildim. Hiç şansınız yok’ mesajıyla giremedi maça. Bu tip oyunlarda iki taraf için de psikoloji birincil önemde halbuki. İlk yarıda savunmaya iyi yerleşen Osmanlı’ya karşı zor gittiler ve işin daha kötüsü çok geri koşmak zorunda kaldılar. İki sebeple:

-Belki Ndiaye, Tisdell ve Aminu üçlüsünün süratinin verdiği çekingenlikle savunma göbeği kendisini çok geri attı.

-Musa ve Mehmet Güven’in mükemmele yakın iki yönlü oyunuyla

topu çok rahat ve etkili çıkardı.

Sonuç olarak Oğuzhan, Sosa ve Olcay çok fazla geri koşmak zorunda kaldı. 60 metreyi bir ileri bir geri koştular. Bu sert zeminde, bu hızlı hücumculara karşı zor bir görev. Beşiktaş klasiğine hiç uymayan bir yapı.

Savunmanın gecikmesi!

Buna rağmen Beşiktaş’ın elinde bir avantaj da vardı. Osmanlıspor iyi yerleşse de savunmanın hamlede sürekli gecikmesi. Yapısal olarak sağlam ancak reaksiyonu zayıf bir performansı var Ankara ekibinin. Nitekim Quaresma’nın ortasında Gomez’in golü, hakem vermese de hiç yoktan yaptıkları penaltı işlerinin zorluğunu anlatıyordu. Bunu en iyi anlayan da Sosa oldu.

Şenol Güneş’in istediği...

İkinci yarıda Beşiktaş savunması kendisini biraz öne attı. Fakat Oğuzhan hem yorgun hem de sarı kart tehdidi altında vasatın altında oynayınca iş yürümedi. Ancak dedim ya. Sosa mevzuyu iyi anlamıştı. Kaleci Ahmet’i felç eden 2 vuruşla, akın yapamazken maçı almayı bildi.

Hiç düşünmeden Beşiktaş’ın en kötü maçı denebilecek bir oyunda haftanın yıldızını çıkarabilmek şampiyonluğun en önemli anahtarıdır. Bu kötü oynarken de kazanmanın daha üst ve tercih edilebilecek bir modeli.

ting şoku ardından mükemmel oyunla kazanılan bir derbi ve ardından çok kötü oyunla alınan bir 3 puan. Devre tam da Şenol Güneş’in istediği bir kimyayla geliyor.

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