Mehmet Demirkol'dan Şen ve Demirel yorumu!

İşte Mehmet Demirkol'un Fanatik Gazetesi'nde yer alan yazısı;



İlk yarıdaki korkunç temponun ardından Fenerbahçe çok yapmadığı bir şeyi yapıp çekildi ve dinlendi. Maçı ise Volkan Şenbaşlattı, Volkan Demirel bitirdi. Arada da Quaresma şov seyrettik.



Pereira’nın başlangıç planı geçen yıl İsmail Kartal’ın ve Hamza Hamzaoğlu’nun Olimpiyat’ta uyguladığıyla birebir aynı. Üçlü orta sahaya Beşiktaş’ın mükemmele yakın oyun kaynağını baskılayıp, alışıldık pas trafiğini kesmek üzerine kurulu. Atiba ve Oğuzhan’ın Sosa’yla bağlantısını koparmak Quaresma ve Olcay’ı beslemelerini engellemek üzerine dizayn edilmiş. Burada Alper ve Volkan tercihleri Fenerbahçe’yi orta sahada hep daha kalabalık yaptı. Misal sağlıklı olsa Markovic ve Nani’yle bunu yapmak olası değil.



Tek pozisyon verdiler



Tabii 2. dakikada Pereira’nın özel isteğiyle atılan serbest vuruş golünde Volkan’ı kaybetmeleri, onun da şutu işleri kolaylaştırdı. Sonrasında karma bir oyun oynadılar. Çıkarken orta sahada baskıdan kaçıp direkt oynarken, dönüşte orada direnç kurdular. Volkan zaman zaman ayağa başlattı oyunu, zaman zaman da uzun oynadı. Beşiktaş için tahmin edilmesi zor bir oyundu ve uyum sağlayamadılar. Quaresma’nın kontrataktaki karşı karşıyada kaçırdığı dışında pozisyon vermediler. Diğer taraftan Van Persie’nin bıraktığı boşluklara ilk yarının yıldızı Volkan ve Alper harika kaçtı. 4-5 pozisyonda

Diego ve Volkan kötü vuruşlar yaptı ya da hiç yapamadı.



Shakhtar ve Molde maçları...



İlk yarıdaki korkunç temponun ardından Fenerbahçe çok yapmadığı bir şeyi yapıp çekildi ve dinlendi. Yine Oğuzhan, Sosa ve Atiba’ya alan bırakmadıklarını söylemek lazım. Kjaer- Topal-Souza üçlüsü görevi bırakmadı. Ama çekilince Quaresma devreye girdi. Müthiş bir yaratıcılıkla son saniyeye kadar uğraştı. Cenk, Gomez, Marcelo, İsmail net şanslar kaçırdı. Ya da Volkan Demirel devreye

girdi... İkinci yarının kahramanı da, Volkan’dı işte.



Merkez üçlüsünü oyuna sokamadan bundan fazlasını bulamazlardı. Fenerbahçe de herhalde Shakhtar ve Molde maçları dışında bu kadar şans tanımadı kimseye. Maçı Volkan Şen başlattı, Volkan Demirel bitirdi. Arada da Quaresma şov seyrettik.