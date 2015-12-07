Mehmet Demirkol'dan Penaltı Yorumu

İşte Mehmet Demirkol'un Fanataik Gazetesi'nde yer alan yazısı;

Fenerbahçe’nin aleyhine bir seri faktör vardı. Önce bu takıma çok ters bir zemin. Topu kontrol etmenin dahi çok zor olduğu bir zemin. Şunda anlaşalım: Bir oyuncu parasına sağlıklı tutulabilecek bir zemin sağlamayan lige alınmamalı. Pasolig’den önce buna bakmalı. Sahne kötü, içeri girmek zor. Antepli seyircileri yüksek katılım için tebrik etmek lazım. Diğer faktörler de Antep’in vasatüstü savunmasının erken gelen golle sağlamlaşması... Ve çok sık özellikle faullerle duran oyundu.

Diego çıkacaksa...

Buna Fenerbahçe, korkunç duran top karşılama seti, 30. dakikada 60 metre mesafede yapılan bir ‘bariz gol şansı engelleme kırmızısı’ ve Diego’nun manasız ‘zeybek’ penaltısıyla katkı yaptı. Bir buçuk pozisyonda 2 gol yediler ayrıca... Üstüne Pereira’nın onca yokuşu çıkan takımının orta sahasını boşaltması eklendi. Souza-Caner değişikliği normaldi. Ancak 65’de Diego-Volkan değişikliği, 10 kişiyle ile rakibi baskı altına alan takımının akın sürekliliği ve baskısını kırdı. Maç 2-2’ye gelmişken penaltı dışında iyi oynayan Diego çıkacaksa yerine Ozan’dan başkası girmez. Hele de Topal tek kalıyorsa.

Rus ruletine döndü

85’de Alper-Markoviç değişikliği de gelince oyun Pereira’nın eleştirdiği gel-git futboluna, rus ruletine döndü. Tüm bunlara rağmen Hasan Ali ve Fernandao’yla direkte patlayan toplar galibiyetin kapısını açabilirdi. Savunmada yapısal bir açık vermeden anlık bireysel hatalarla 2 puanı kaçırdı Fenerbahçe. Öte yandan Caner’in Orkan’a yaptığı harekete çalınacak muhtemel bir penaltı, Pereira’nın 10 kişiyle orta sahayı boşaltışının daha büyük bir cezası olabilirdi.

Özeti: Yokuşu daha dikleştiren Fenerbahçe ve Pereira oldu. Ancak bu kadar tırmanabildiler.