Mehmet Demirkol'dan Mustafa Denizli hakkında itiraf geldi!

İşte Mehmet Demirkol'un Fanatik Gazetesi'nde yer alan yazısı;



Denizli’nin Galatasaray için en doğru seçenek, hatta tek seçenek olduğunu söyledim ve yazdım. Yanılmışım. Hocadan daha iyisi olduğu için değil. Hoca formsuzmuş meğer. Galatasaray 2010-11’den sonra yine aynı noktada ve seneye bir yenilenme gerekecek.



Emre Çolak, Bilal’in yerine oyuna girmek için kenarda. O sırada 10 dakika önce oyuna Linnes’in yerine girmiş olan Carole sakatlanıyor. Bu Galatasaray’ın son değişiklik şansı olacak. Denizli Emre’yi geri çağırıyor. Ve Denayer’i Carole’un yerine oyuna sürüyor. Maçta skor 0-2. Sahada Sabri, Olcan, Koray, Hakan ve Donk var! Gerçekten Denayer’e, Emre’ye ya da hücuma olandan daha fazla mı ihtiyaç var?



Perşembe’ye dönelim. Maç 2-0’ken Sabri’nin gollük 3 pasından biri değerlendiriliyor ve maç 2-1’e geliyor. Yani maçın başıyla aynı duruma. O skorla eleniyorsun. Ama 1 gol tur demek. Sabri asistinin 3 dakika sonrasında oyundan alınıyor. Galatasaray da bir daha kaleye gidemiyor.



Sabri niye çıkmıştı?



O maçta uçmasına rağmen 67’de oyundan alınan Sabri, bu maçta 90 dakika sahada. Hoca maçtan sonra ‘gücünün tamamını harcamıştı’ya getirmişti sözü. Ama 3 gün sonra 90 dakika sahada! Denizli’nin Galatasaray için en doğru seçenek, hatta tek seçenek olduğunu söyledim ve yazdım. Yanılmışım. Hocadan daha iyisi olduğu için değil. Hoca formsuzmuş meğer. Ve bunu anlamak maalesef mümkün olmadı.



Galatasaray temposuz, santrforsuz ve büyük defansif zaaflarla oynuyor. Antep santrforsuz 2 gol buldu. Fazlası da mümkündü. Ev sahibi temposuz ama iyi bir savunmayla bunu başardı.



Böyle kazanamazsınız



Zaten zaafları olan bir savunmayla ama harika bir santrforla veya santrforsuz ama tempolu futbolla maç kazanabilirsiniz. Ancak bu 3 faktörün hepsi eksideyse iş nerdeyse imkansızdır. Bunun üzerine hedefsiz bir büyük takım olmanın yarattığı sorunları ve formsuz bir hocayı eklerseniz lig eziyete döner. Galatasaray 2010-11’den sonra yine aynı noktada. Seneye bir yenilenme gerekecek.