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Mehmet Demirkol'dan Mucize Açıklaması!

Fenerbahçe'nin istenmeyen adamı Emmanuel Emenike için West Ham'da 10 maç oynamasının mucize olduğunu ifade etti

Mehmet Demirkol'dan Mucize Açıklaması!

 Demirkol, "West Ham United'da 10 maç oynayabilirse çok beklenmedik bir şey olur bence. O kadar kopuk ki oyundan. O kadar uzak kalıyor ki. Başarılı ya da başarısız falan değil. Onunla ilgili başka iddialar da atıldı ortaya. Özel hayatına dikkat etmediğiyle ilgili. 10 maç oynarsa mucizevi bir iş yapmış olur. David Silva, Premier Lig'i, 'Her gün kendini ispat etmek zorundasın yoksa düşersin' diyerek anlatmıştı. David Silva'nın böyle tanımladığı bir ligde 10 maç oynarsan şahane bir iş yapmış olursun. Ama ben pek sanmıyorum." dedi.

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Mehmet Demirkol
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