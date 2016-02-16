Mehmet Demirkol'dan ilginç Mustafa Denizli iddiası!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in "Mustafa Hoca bizi bırakmaz. Hocamız önümüzdeki sezon da bizimle birlikte devam eder" sözlerini Spor Servisi programında değerlendiren Mehmet Demirkol, "Mustafa hoca, Galatasaray'da teknik direktörlüğe gelmekten dolayı pişman mıdır? Bence pişman. Ama bu pişmanlık "Ya nasıl olur da kaçarım" gibi bir şey değil. Mustafa hoca portresini çok yakından tanımaya gerek yok. Portreyi biliyorsun. "Kaçayım, gideyim" demez. Peki Mustafa Hoca bırakır mı, bırakmaz. Peki bu haber nasıl çıkıyor? Herkes, "Mustafa Hoca bırakacak, gidecek" diyor. Mustafa Hoca bunu söylemiş olabilir mi? Hayır" dedi.



"MUSTAFA HOCANIN YERİNE BAŞKA BİRİSİNİ BAKIYORLAR"

Haberin kaynağının yönetim olacağını savunan Demirkol şöyle devam etti, "Kim söylemiş? Ben de söylemedim. Bu, yönetimden çıkar. Yönetimin içinden birilerinden çıkar. Kimin söylediğini bilmiyorum; ama bunu bir bilgiyle söylüyorum. Yönetimin içinden çıkar, başka hiç biryerden çıkmaz. Mustafa Hoca'ya ulaşıp, "Hocam, var mı böyle bir şey hakikaten" diye sorarsın. O da net olarak reddeder. Nasıl çıkar bu? Herkes, medyada birileri oturup masa başında "Mustafa Hoca bırakacak" diye yazıldığını zannediyor. Böyle haber yapılıyor; ama medyada bu kadar geniş yer bulan haberler yapılmaz. Burada demek ki Mustafa Hoca olmadı, bunun yerine başka birisine bakalım diyen var ve yerine başka birini bakıyorlar."

"BURAK YÖNETİMDEN DOLAYI AYRILDI"

Burak Yılmaz'ın Galatasaray'dan ayrılma sebebinin tamamen yönetim olduğunu savunan Mehmet Demirkol, "Tamamı değildir; ama yönetim içindeki bir kaç veya bir ya da iki kişidir. Burak'ın ayrılması, taraftarla ilgili sorun veya Çin'den gelen teklif değildir. Ayrılması, yönetimden kaç kişi olduğunu bilmiyorum ama 1-2-3-4-5'den dolayıdır" diye konuştu.

"TEK SANTRAFORLA OLMAZ"