Mehmet Demirkol'dan Gökhan Gönül'e şok gönderme!

Fanatik gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Monaco maçını kaleme aldı.



Salih Uçan'a övgüler yağdıran Demirkol, Gökhan Gönül'ün yıllarca Van der Wiel'in dünkü maçta açtığı ortayı açamadığını söyledi.



İşte o yazının bir kısmı:



SALİH LA LİGA'YA GİTMELİYDİ



Salih’le başlamak lazım... Kendi kariyeri açısından İtalya yerine İspanya’ya gitse belki şu anda bambaşka bir seviyede, bambaşka bir noktada olacaktı. Belki Milli Takım’ın 10 numarası olacak, İspanya’nın ya da İngiltere’nin önemli takımlarından birinde forma giyecekti.



10 NUMARAYI HAK EDİYOR



Çünkü oyun yapısına, futbol karakterine çok daha uygun bir yerdi La Liga. Kendi kariyeri açısından verdiği bu hatalı karar, Fenerbahçe açısından büyük bir kazanç oldu. İtalya’da sertleşmiş, oyun devamlılığı sağlamış, pozisyon bilgisi ve defansif katkısı gelişmiş, hem de oynamadğı 2 senenin sonunda... Ersun Yanal’ın ondan istediği de buydu. Sırtındaki 48 numaralı forma, memleketini anlatıyor ama aslında hak ettiği 10 numara.



GÖKHAN GÖNÜL'E GÖNDERME



Fenerbahçe zannediyorum aradığını 2 yıl önce kaybettiği oyuncuda buldu. Pereira’nın yeni 3-5-2 planı, aslında Zico’dan beri süregelen geleneğin devamı. 2 hücumcu bek, savunmanın ortasına giren bir çapa ile diziliş rakamı farklı olsa da oyun mentalitesinde büyük bir değişiklik yok. Değişiklik; Alves’ten sonra sınıf yükselten Skrtel... Ayrıca Gökhan’ın hiç yapamadığı ortaları yapan onun ilk sezonunu hatırlatan Van der Wiel.