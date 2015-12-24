Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mehmet Demirkol'dan Flaş Robin Van Persie Açıklaması

Mehmet Demirkol dün oynanan Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe ve Antalyaspor arasında oynanan maçta Robin Van Persie'nin performansı hakkında açıklamalarda bulundu

Mehmet Demirkol'dan Flaş Robin Van Persie Açıklaması
 Mehmet Demirkol dün oynanan Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe ve Antalyaspor arasında oynanan maçta Robin Van Persie'nin performansı hakkında açıklamalarda bulundu

İşte Mehmet Demirkol'un Fanatik Gazetesi'nde yer alan yazısı;



Dün sahaya çıkan Fenerbahçe’nin Nani haricinde tamamen yedek oyunculardan kurulu olduğunu idrak etmeniz için bayağı bir düşünmeniz lazım. İlk bakışta sadece Mehmet Topuz, Ertuğrul ve Uygar’ın ideal 11 oyuncuları olmadığını hemen anlıyorsunuz. Caner, Van Persie, Şener, Volkan, Ozan, Ba, Kadlec... Çok da yedek gibi değiller... Hiç değiller... Golleri, asistleri gördüğünüzdeyse imkanı yok yedek değiller.



Bunun yedek takım olduğunu bize anlatan ise Pereira’nın kurduğu mükemmel savunmanın çok uzağındaki yapı. Topal ve Kjaer olmayınca o duvarı kurmak mümkün olmuyor. 



Antalya’nın 5’li savunma tercihi belki de Fenerbahçe’nin kanat ağırlıklı hücumuna bir tedbirken yanlış uygulamayla, Antalya 2 kanadını çıkardığında bu durum aleyhlerine oldu. Fenerbahçe, rahat ve hızlı paslaşarak rahat indi rakip kaleye. Aynı şekilde o duvarı kuramamış olmak Antalya’nın kalabalık orta sahasının da ilk dakikadan itibaren Fenerbahçe ceza sahsına kalabalık ve etkili gelmesine sebep oldu. Fenerbahçe’yi ligde farklı yapan Souza’nın da desteğiyle bu 3’lünün yaptığı ön alan presi. Dün bu eksik kalınca oyunun boyu uzadı.



Ertuğrul bir 3. kaleci değil



Bu da bize Ertuğrul’un nasıl bir kaleci olduğunu hatırlamamız açısından bir fırsat yarattı. O bir 3. kaleci değil. Bu kesin. Şanssız sakatlığına kadar savunma adına ne varsa tek başına yaptı diyebiliriz.         



Gol rekoru kırabilirdi



Van Persie’ye gelince. Hep doğru koşu yapıyor, hep boşa kaçıyor ve her seferinde oyunu açan doğru pası veriyor. Bundan Fenerbahçe’nin dünkü görece akışkan hücumuna rağmen yüzde 100 yararlandığını söylemek imkansız. Volkan ve Nani’nin biraz daha dikkatli olması, Hollandalı’ya gol rekoru kırdırabilirdi. Sadece Caner’den destek bulup 2 golde kaldı. 
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Robin Van PersieAntalyasporMehmet Demirkol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.