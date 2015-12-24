Mehmet Demirkol'dan Flaş Robin Van Persie Açıklaması

İşte Mehmet Demirkol'un Fanatik Gazetesi'nde yer alan yazısı;

Dün sahaya çıkan

’nin Nani haricinde tamamen yedek oyunculardan kurulu olduğunu idrak etmeniz için bayağı bir düşünmeniz lazım. İlk bakışta sadece Mehmet Topuz, Ertuğrul ve Uygar’ın ideal 11 oyuncuları olmadığını hemen anlıyorsunuz. Caner,

, Şener, Volkan, Ozan, Ba, Kadlec... Çok da yedek gibi değiller... Hiç değiller... Golleri, asistleri gördüğünüzdeyse imkanı yok yedek değiller.

Bunun yedek takım olduğunu bize anlatan ise Pereira’nın kurduğu mükemmel savunmanın çok uzağındaki yapı. Topal ve Kjaer olmayınca o duvarı kurmak mümkün olmuyor.

Antalya’nın 5’li savunma tercihi belki de Fenerbahçe’nin kanat ağırlıklı hücumuna bir tedbirken yanlış uygulamayla, Antalya 2 kanadını çıkardığında bu durum aleyhlerine oldu. Fenerbahçe, rahat ve hızlı paslaşarak rahat indi rakip kaleye. Aynı şekilde o duvarı kuramamış olmak Antalya’nın kalabalık orta sahasının da ilk dakikadan itibaren Fenerbahçe ceza sahsına kalabalık ve etkili gelmesine sebep oldu. Fenerbahçe’yi ligde farklı yapan Souza’nın da desteğiyle bu 3’lünün yaptığı ön alan presi. Dün bu eksik kalınca oyunun boyu uzadı.

Ertuğrul bir 3. kaleci değil

Bu da bize Ertuğrul’un nasıl bir kaleci olduğunu hatırlamamız açısından bir fırsat yarattı. O bir 3. kaleci değil. Bu kesin. Şanssız sakatlığına kadar savunma adına ne varsa tek başına yaptı diyebiliriz.

Gol rekoru kırabilirdi

Van Persie’ye gelince. Hep doğru koşu yapıyor, hep boşa kaçıyor ve her seferinde oyunu açan doğru pası veriyor. Bundan Fenerbahçe’nin dünkü görece akışkan hücumuna rağmen yüzde 100 yararlandığını söylemek imkansız. Volkan ve Nani’nin biraz daha dikkatli olması, Hollandalı’ya gol rekoru kırdırabilirdi. Sadece Caner’den destek bulup 2 golde kaldı.

FenerbahçeVan Persie