Mehmet Demirkol'dan Flaş Ozan Tufan Açıklaması

’ın ilk yarının ortasındaki diz sakatlığına kadar

’un nefes bile alamadığı bir pres izledik. Akın sürekliliği kavramına başka bir boyut kazandıran bir oyun. Top sürekli

’nin ayağında kaldı. Topal-Souza-Alves-Kjaer dörtlüsü katmanlı, sert ve iyi yayılan bir oyunla savunma işini orta alandan itibaren mükemmel yaptı. Arkanızda böyle bir duvar varsa, Gökhan ve Hasan Ali’nin de dahil olduğu 6’lı hücum için durmaksızın, geri koşmak zorunda olmaksızın önde oynamak mümkün oluyor. Bunun dışında bir başka avantaj daha var.

Volkan-Markovic doğaçlama

Olağanüstü oyun görüşüyle akışkan oyuna katkı yapan, her seferinde doğru koşan, her seferinde doğru yerde olan ve hep doğru pası veren Van Persie. Diego ile uyumluydu. Ancak hücumun geri kalanıyla aynı ölçüde değil. Volkan ve Markovic fazla doğaçlama ve çevre kontrolü olmadan oynayınca, üstüne Gökhan’ın müthiş eforlu oyununa rağmen orta/pas kalitesi düşük kalınca, bu dar alan oyunu istenen hücum zenginliğini getirmedi.

Diego’nun çıkışı olumsuz etkiledi

Bunu sezonun en fazla şut denemesi yapılan ve pozisyona girilen maçı olmasına rağmen söylüyorum. Net 5 gol kaçırdılar ancak çok daha fazlasını da üretebilirlerdi. Topal, diz sakatlığı yaşayıp biraz daha gardlı oynamaya başlayınca Sivas baskıdan çıkmaya başladı. Üretemediler belki fakat rakibin akın sürekliliğini kırdılar. Bunda Diego’nun oyundan çıkışı da etkili. Ozan’ın maalesef gelişme kaydedememesi de tabii... Onda fazlası var. Ancak psikolojik olarak çabuk kırılıp heyecanına yenilmesini tamir etmeli. Yoksa bunca eleştirdiğimiz Diego’yu kesemeyecek. Pereira’nın onu Souza’nın yerine oynatmayı da hiç düşünmediği artık açık. Ozan, bu temel eksiğini giderip daha cüretkâr olmak zorunda.

Her şey mükemmel olur

İkinci yarıda karşılıklı olarak fizik düşüş başlayınca Pereira’nın takımın en iyi servisçisi Caner’i oyun alması da doğru bu nedenle. Çünkü ortadan etkili gelmek Ozan’ın bu performansıyla iyice uzak bir ihtimal olmaya başlamıştı. Caner, tüm top kayıpları ve geri koşmada yaşadığı sıkıntıya rağmen takımdaki herkesten daha iyi anlıyor gol noktasına koşmaları. Zaten işi çözen de Kjaer’e attığı pasla o oldu. Fenerbahçe arkadaki 4’lünün yarattığı baskıyı daha iyi değerlendirmek için Van Persie’ye iyi uyum sağlayan bir hücum ekibine ihtiyaç duyuyor. Bu olduğu gün her şey mükemmel olur.

Mehmet TopalSivassporFenerbahçe