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Mehmet Demirkol'dan Flaş Devre Arası Tahmini

Mehmet Demirkol dün Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan derbiyi yorumladı, 2-1 gibi bir skorla galip gelen siyah beyazlı ekiple de ilgili tespitlerde bulundu

Mehmet Demirkol'dan Flaş Devre Arası Tahmini
 Mehmet Demirkol dün oynanan Galatasaray Beşiktaş arasından oynanan derbiyi yorumladı, 2-1 gibi bir skorla galip gelen siyah beyazlı ekiple de ilgili tespitlerde bulundu
İşte Mehmet Demirkol'un Fanatik gazetesinde yer alan yazısı;

Mükemmel bir İsmail performansı, Ersan’ın varlığının yarattığı sertlik, çok istekli bir Quaresma, sade ama pırıltılı oyunuyla ‘Oğuz Han’, orta saha ve savunma direncinin başlangıç noktası olan Gomez, Kartal’ı uçuşa geçirdi. Şenol hocanın Töre ve Frei değişiklikleri, skoru belirledi.

Derbilerde ekiplerden biri yarıştan tamamen kopmamışsa, bir ekibin diğerini böyle bir tahakküm altına aldığı az görülür. Açık söylemek gerekirse 2-1 Beşiktaş’ın ezici üstünlüğünü hiç anlatmıyor. Öyle ki, Galatasaray piyangodan öne geçişe bile reaksiyon gösteremedi. 

Sıfır pozisyonla, Günay’ın perişan eden hatasıyla gelen gol bile Galatasaray için bir direnç noktası oluşturamadı. Mükemmel bir İsmail performansı, Ersan’ın varlığının yarattığı sertlik, çok istekli bir Quaresma, orta sahada hep zihin açan, şaşırtan hamleler yapan, oyunu yönlendiren sade ama pırıltılı oyunuyla ‘Oğuz Han’, orta saha ve savunma direncinin başlangıç noktası olan Gomez, Şenol hocanın oyuna ve skora direkt etki yapan altın değişiklikleri Töre ve Frei... Beşiktaş’ın her oyuncusu, rakibinden daha iyiydi.

Muslera farkı engelledi

Buna, Galatasaray’ın yavaş yavaş toparlasa da formsuz olan Semih, Hakan ve Chedjou dışında savunmayı yemiş yutmuş tek bir oyuncusunun dahi olmayışını ekleyin. Hiç kimse nerede, nasıl duracağını bilmiyordu. Oyun farkı böyle oluştu. Bunun sonucu ilk yarıda Sneijder, maç boyunca Podolski, Yasin, Umut ve Burak’ı hiç göremedik. Not vermek gerekirse takımın yarısına (?) vermek lazım. Kötü değil, hiç oynamadılar... 

Belki Chedjou ve Muslera’nın biraz direnç göstermesi büyük farkı engelledi. Günay’ın kalede olduğunu 54’te yaptığı hatayla gördük. Ve an itibarıyla Beşiktaş’ın Avrupa’dan elenmesi 3 gün içinde büyük bir yıkımdan büyük bir avantaja dönüştü. Şimdi kafayı sadece tek bir hedefe kilitlemek mümkün.

Araf’ta 2 hafta!

Denizli’nin Galatasaray’ı içinse dağılmakla hayata tutunmak arasında ‘Araf’ta bir 2 hafta var. Selçuk’suz bir maçta Akhisar’ı yenemezlerse, Denizli’nin hasretle beklediği devre arası bir cehenneme dönebilir. Çünkü dip batak olursa ayağını vurup zıplamak da imkansızlaşabilir. Sneijder’in yüzündeki yılmışlığı tamir etmek iyice zorlaşabilir.
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GalatasarayBeşiktaşMehmet Demirkol
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