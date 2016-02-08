Mehmet Demirkol'dan Flaş Aziz Yıldırım Açıklaması

NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Galatasaray hakkında yaptığı açıklamaları değerlendiren Mehmet Demirkol, çarpıcı tespitlerde bulundu.



Aziz Yıldırım'ın büyük bir hata yaptığını ifade eden Demirkol, "Aziz Yıldırım, yargıya dahi yansımamış konularda nasıl olur da Galatasaray'ı bu denli suçlayabilir? Aziz Yıldırım, kendisine yapılanın 1000 katını Galatasaray için yapıyor. Suç ispat edilmediği müddetçe herkes masumdur. Peki neden ispat edilmemiş bir şeyde Galatasaray'ı suçluyor?" dedi.

"Aziz Yıldırım bu açıklamalarından pişman olmuştur"

Dursun Özbek'in Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ı hedef alıcı sözler söylemediğini ifade eden Demirkol, "Vallahi dememiş, billahi dememiş. UEFA'nın Finansal Fair-Play ile ilgili alt kurallarını saymış. Bence Aziz Yıldırım bu açıklamalarından pişman olmuştur. Tanıdığım kadarıyla Aziz Yıldırım zeki bir adam. Dursun Özbek öyle bir şey söylememiş." şeklinde konuştu.