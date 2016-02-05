Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş hakkında şok açıklamalar

Şenol hoca açık bir şekilde Ersan’ı bırakmak istemediğini söyledi. Öte yandan Ersan da yıllık 4 milyonluk bir teklifi kesinlikle reddedemeyeceğini. Bu denklemde yönetimin yapmasi gerekeni büyük oranda yaptığını söyleyebiliriz.

Alexis ve özellikle Marcelo gibi hamleler yaptılar. Orta vadede zaten Marcelo formayı Ersan’a vermezdi. Tek eleştirim bonservis bedeline olabilir. Ersan yılda 4 milyon Euro kazanacaksa Beşiktaş’ın en az 13 milyon Euro gelir etmesi gerekir.7 milyon Euro çok az.



Aslında bunun 30 yaşının altındaki oyuncular için oranı 1’e 5 olmalı. Ancak yine 7 milyon Euro’nun peşin alınacak olması önemli. UEFA da bize satmanız gerektiğini yavaş yavaş öğretiyor.