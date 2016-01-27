Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş'a Kritik Uyarı!

Demirkol'un değerlendirmeleri şu şekilde:

Burak Yılmaz transferi...

Burak'ın transfer işi nereden çıktı? Burak tribünlere el salladı, oradan çıktı. Bilic'in de açıklamaları var. 'İstiyorum' diyor.

Galatasaray bugün hangi oyuncuları satabilir? Burak,Sneijder ve Muslera... Muhtemelen satmak da istemiyorlardır. Avrupa'dan bir yasak gelirse o zaman eldeki oyuncuları oynatırsın. Avrupalı oyuncuyu 'Biz Türkiye'deyiz, gel bizde oyna' diye iknâ edemezsin...

"Ortada daha ceza yok"

Biz bu kadar 'Transfer' diyoruz ama daha ortada ceza yok. Nasıl para yok onu da anlamıyorum. En çok kazanan 21. kulüpsün... Finansal Fair Play dediğin şey, adil oyun için gelirlerin düzene sokulması...

Bu sadece Galatasaray'ın da meselesi değil. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un meselesi aynı zamanda... Herkes masada...

Fenerbahçe'ye Doumbia iddiası

Doumbia'nın Rusya performansı çok iyiydi. Sadece satrfor değil, destek santrfor da oynar. İtalya'da neden çok fazla oynayamadı bilmiyorum ama katkı sağlayacak bir oyuncu...

Emenike konusu...

Mesela Burak'la ilgili İngiliz medyasında haberler çıkıyor ama Emenike'yle ilgili ise çok fazla haber yok. Türk medyasında ise Emenike için direkt satın alma teklifi olduğu belirtiliyor. Emenike, Al Ain'de neden kadro dışı bırakıldı? Bu konuda da hiç haber yok. Disiplinsiz davranışları yüzünden ise Fenerbahçe'den de bu yüzden gönderilmedi mi? Demek ki West Ham, 'Biz bu adamı düzeltiriz' diye düşünmüş!

"Bu oyuncuları satarsan 9. olursun"

Beşiktaş Ersan, Gökhan Töre, Sosa ve Quaresma'yı nasıl satacaksın zaten? Bırak şampiyonluğu, bu oyuncuları satarsan 9. bitirirsin ligi...Ne yapacaktı Fikret Orman? Gereksiz bir övgü bu. Onu övecek başka şeyler de bulabiliriz açıkçası... Muhtemelen de Ersan Avrupa Şampiyonası sonrası Çin'e gidecek gibi görünüyor.